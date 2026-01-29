Podjetje Geoplin je bilo tarča hekerskega napada, za podatke naj bi hekerji zahtevali 8,2 milijona ameriških dolarjev (6,85 milijona evrov), poroča portal Info360. Da so nedavno zaznali kibernetski varnostni incident, so potrdili tako pri Geoplinu kot tudi pri njegovem lastniku, družbi Petrol. Kot so pojasnili, so nemudoma izvedli vse predvidene zaščitne ukrepe in začeli forenzično preiskavo, o incidentu pa obvestili tudi policijo.

Ni znano, katere podatke naj bi hekerji ukradli. So pa pri vdoru v sisteme Geoplina uporabili izsiljevalsko programsko opremo Sinobi, navaja portal Info360.

V Geoplinu zaznali kibernetski varnostni incident

Podatki pa naj bi bili po njihovem poročanju brezplačno prosto dostopni na temnem spletu, kar po njihovi oceni kaže, da pri Geoplinu očitno zanje niso želeli plačati odkupnine.

V Geoplinu so pojasnili, da so nedavno zaznali kibernetski varnostni incident, ki je v omejenem obsegu prizadel del njihovega informacijskega okolja.

"Nemudoma smo izvedli vse predvidene zaščitne ukrepe, izolirali prizadete sisteme in začeli forenzično preiskavo. O incidentu smo obvestili policijo, nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in urad informacijskega pooblaščenca ter z njimi aktivno sodelujemo," so pojasnili.

Poslovanje družbe poteka nemoteno

V podjetju so seznanjeni tudi z objavo oziroma razširitvijo določenih podatkov. "Natančen obseg in vsebino objavljenih podatkov še preverjamo skupaj s pristojnimi organi in strokovnjaki," so navedli.

Podrobnosti pa zaradi interesa preiskave in varstva osebnih ter poslovno občutljivih podatkov v tej fazi ne morejo komentirati. O nadaljnjih ugotovitvah bodo javnost obvestili, ko bodo informacije potrjene in ko to ne bo ogrožalo preiskave, so zagotovili.

Poslovanje družbe po pojasnilih podjetja sicer poteka nemoteno, prizadete posameznike pa obveščajo skladno z veljavnimi postopki.