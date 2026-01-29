Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
29. 1. 2026,
14.30

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
hekerski napad Geoplin

Četrtek, 29. 1. 2026, 14.30

27 minut

Info360: Podjetje Geoplin tarča hekerskega napada

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Geoplin | V Geoplinu so pojasnili, da so nedavno zaznali kibernetski varnostni incident, ki je v omejenem obsegu prizadel del njihovega informacijskega okolja. | Foto STA

V Geoplinu so pojasnili, da so nedavno zaznali kibernetski varnostni incident, ki je v omejenem obsegu prizadel del njihovega informacijskega okolja.

Foto: STA

Podjetje Geoplin je bilo tarča hekerskega napada, za podatke naj bi hekerji zahtevali 8,2 milijona ameriških dolarjev (6,85 milijona evrov), poroča portal Info360. Da so nedavno zaznali kibernetski varnostni incident, so potrdili tako pri Geoplinu kot tudi pri njegovem lastniku, družbi Petrol. Kot so pojasnili, so nemudoma izvedli vse predvidene zaščitne ukrepe in začeli forenzično preiskavo, o incidentu pa obvestili tudi policijo.

Ni znano, katere podatke naj bi hekerji ukradli. So pa pri vdoru v sisteme Geoplina uporabili izsiljevalsko programsko opremo Sinobi, navaja portal Info360.

V Geoplinu zaznali kibernetski varnostni incident

Podatki pa naj bi bili po njihovem poročanju brezplačno prosto dostopni na temnem spletu, kar po njihovi oceni kaže, da pri Geoplinu očitno zanje niso želeli plačati odkupnine.

V Geoplinu so pojasnili, da so nedavno zaznali kibernetski varnostni incident, ki je v omejenem obsegu prizadel del njihovega informacijskega okolja.

"Nemudoma smo izvedli vse predvidene zaščitne ukrepe, izolirali prizadete sisteme in začeli forenzično preiskavo. O incidentu smo obvestili policijo, nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in urad informacijskega pooblaščenca ter z njimi aktivno sodelujemo," so pojasnili.

Poslovanje družbe poteka nemoteno

V podjetju so seznanjeni tudi z objavo oziroma razširitvijo določenih podatkov. "Natančen obseg in vsebino objavljenih podatkov še preverjamo skupaj s pristojnimi organi in strokovnjaki," so navedli. 

Podrobnosti pa zaradi interesa preiskave in varstva osebnih ter poslovno občutljivih podatkov v tej fazi ne morejo komentirati. O nadaljnjih ugotovitvah bodo javnost obvestili, ko bodo informacije potrjene in ko to ne bo ogrožalo preiskave, so zagotovili.

Poslovanje družbe po pojasnilih podjetja sicer poteka nemoteno, prizadete posameznike pa obveščajo skladno z veljavnimi postopki.

Tajvan, Tajpej
Novice Alarm v Tajvanu. Kaj naklepa Kitajska?
UKC Maribor
Novice UKC Maribor pred dnevi tarča hekerskega napada
hekerski napad Geoplin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.