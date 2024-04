Inflacija aprila s tremi odstotki nekoliko nižja

K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale za 4,8 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Za 7,3 odstotka dražje gostinske in nastanitvene storitve so dodale še 0,5 odstotne točke.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so na letni ravni ostale nespremenjene, s čimer se je nadaljevalo umirjanje cen v tej skupini, ki so še do nedavnega bistveno prispevale k visoki inflaciji. Medletna rast cen hrane je takrat dosegala tudi dvomestne številke.

K mesečni inflaciji, ki je bila z enim odstotkom za 0,2 odstotne točke višja kot marca, so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini rekreacija in kultura. V tej so statistiki najizrazitejši dvig cen zaznali pri počitniških paketih, to je za 13,8 odstotka. Za 4,2 odstotka dražja oblačila in obutev so k mesečni inflaciji dodale 0,3 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v aprilu prav tako triodstotna in s tem za 0,4 odstotne točke nižja kot marca. Mesečna rast cen je znašala 0,7 odstotka, marca je bila pri 0,6 odstotka.