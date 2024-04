Letna inflacija v območju z evrom se je marca upočasnila

Najbolj, za štiri odstotke, so se pretekli mesec na letni ravni podražile storitve, s tem pa se rast teh cen glede na februar ni spremenila. Hrana, alkohol in tobak so bili dražji za 2,7 odstotka (februarja za 3,9 odstotka), neenergetske industrijske dobrine pa za 1,1 odstotka (februarja za 1,6 odstotka). Energenti so se medtem pocenili za 1,8 odstotka (februarja za 3,7 odstotka).

Brez upoštevanja cen energije, hrane, alkohola in tobaka – na ta podatek je pri odločitvah o denarni politiki pozoren svet Evropske centralne banke – je bila letna stopnja inflacije marca 2,9-odstotna, mesečna pa 1,1-odstotna. Brez upoštevanja energije je bila letna stopnja prav tako 2,9-odstotna, mesečna pa 0,9-odstotna.

Slovenija je imela po prvi oceni marca 3,4-odstotno letno inflacijo, merjeno s harmoniziranim indeksom, kar je enako kot februarja. Na mesečni ravni so cene po tem indeksu porasle za 0,6 odstotka.

Najvišjo letno stopnjo inflacije so imele marca Hrvaška (4,9 odstotka), Avstrija (4,2 odstotka) in Estonija (4,1 odstotka). Najnižjo sta imeli Litva (0,3 odstotka) in Finska (0,7 odstotka).

Stopnja brezposelnosti v EU februarja nespremenjena

Stopnja brezposelnosti v EU je februarja znašala šest odstotkov, kar je enako kot januarja. Tudi v območju z evrom je ostala stabilna, in sicer pri 6,5 odstotka, je objavil Eurostat. Ta ocenjuje, da je bilo februarja v EU brezposelnih 13,249 milijona ljudi, od tega v območju z evrom 11,102 milijona.

Število brezposelnih se je na mesečni ravni v EU znižalo za okoli 13 tisoč, v območju z evrom pa zvišalo za 17 tisoč. Medletno se je v EU zvišalo za 156 tisoč, v območju z evrom pa znižalo za 30 tisoč.

Februarja je bilo v EU brezposelnih 2,899 milijona oseb, mlajših od 25 let, od tega 2,319 milijona v območju z evrom. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 14,8-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot januarja, v območju z evrom pa je ostala stabilna pri 14,6 odstotka.

Stopnja brezposelnosti med ženskami v EU je februarja znašala 6,4 odstotka, enako kot januarja, stopnja brezposelnosti med moškimi pa je padla s 5,8 na 5,7 odstotka. Tudi v območju z evrom se stopnji glede na januar nista spremenili, pri ženskah je ostala pri 6,9 odstotka, pri moških pa pri 6,1 odstotka.