"Imamo rešitev, zdaj pa bomo plačevali za samovoljo posameznikov" #video

"Na voljo imamo brezplačno rešitev v obliki cepljenja, zdaj pa naj bi plačevali za samovoljo in neresnost posameznikov," so jezni predstavniki gospodarstva na obrtno-podjetniški zbornici. "Ti stroški - 12 evrov vsaka dva dni za vsakega necepljenega sodelavca - bodo za marsikatero podjetje preprosto previsoki," računa predsednik zbornice Branko Meh.

"To za enega delavca znaša 144 evrov, na leto to pride 1.700, 1.800 evrov, to pa je tudi za delodajalca že kar velik strošek, če govorimo o samo enem delavcu. Stroški se še povečajo, če je delavcev več. V tem izračunu ni vštet delovni čas, ki ga porabi delavec, da se gre testirat," še pojasni Meh.

Dejstvo je, da testiranje pomeni velik strošek za podjetja in nekatera tega preprosto ne bodo zmogla. Aleš Cantarutti z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ob tem obžaluje, da smo se sploh prisiljeni pogovarjati o plačevanju testiranj glede na to, da imamo na voljo rešitev:

"PCT-pogoj ni vezan na zahtevo delodajalca za opravljanje dela, zdi se nam nelogično, da bi moral delodajalec prevzeti to breme. Mi torej na GZS že nekaj časa zagovarjamo, da je zdaj res čas, da od te kolektivne odgovornosti preidemo na odgovornost vsakega posameznika, da omejimo širjenje pandemije. To pomeni, da če že imamo na voljo cepiva, vrsto cepiva lahko celo izbiramo, naredimo to odgovorno potezo in se gremo cepit."

A precejšen del prebivalstva to preprosto zavrača in odklanja cepljenje. Ceno za njihovo odločitev pa naj bi zdaj nosila podjetja, vključno z malimi obrtniki, ki temu razumljivo nasprotujejo.