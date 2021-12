Ilona Stremecki zavzela položaj v.d. direktorice STO

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je položaj vršilke dolžnosti direktorice Slovenske turistične organizacije (STO) zavzela Ilona Stermecki. Kot izjemno pomembno je navedla, da se "vsi deležniki turističnega gospodarstva, tako manjši kot tudi večji, počutijo kot enakovreden in izjemno pomemben del uspešne zgodbe slovenskega turizma", saj je povezovanje nujno.

"Novo delovno mesto pomeni zame nov izziv, predvsem pa priložnost, da lahko pridobljena znanja in izkušnje iz prakse delim z ekipo STO ter da tako v tesnem sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in preostalimi ministrstvi nadaljujemo nadaljnji turistični razvoj Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave in varne destinacije s trajnostno usmeritvijo," je ob današnjem prevzemu položaja v sporočilu za javnost navedla Stermeckijeva.

"Naši ključni cilji bodo poleg sodelovanja pri odpravljanju posledic pandemije okrepiti in dvigniti prepoznavnost Slovenije v mednarodnem prostoru, nadaljevati trajnostno usmeritev in digitalizacijo turizma, spodbujati lokalno ter sodelovanje, povezovanje in mreženje deležnikov slovenskega turizma od spodaj navzgor ter obratno," je napovedala.

Opozorila je na pomen tako manjših kot večjih deležnikov v turizmu. "Samo povezani bomo lahko nadaljevali pisanje te zgodbe ter tako postali še bolj prepoznavna in konkurenčna turistična destinacija v svetovnem merilu," je prepričana.

Na položaju bo do prihoda novega direktorja

Stermeckijeva bo STO kot vršilka dolžnosti vodila do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev. Kot so zapisali na STO, ima dolgoletne izkušnje na področju delovanja v turizmu, predvsem na področju vodenja agencijske dejavnosti, destinacijskega menedžmenta, razvoja turističnih produktov in doživetij ter turističnega vodenja.

Pakova odstopila zaradi nesoglasij s Počivalškom

Sedemnajstega novembra je odstopno izjavo podala direktorica STO Maja Pak, mandat ji je prenehal v petek. Kot razlog za odhod je v odstopni izjavi navedla razhajanje pogledov na vodenje STO z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom.

"STO zapuščam v odlični kondiciji, z vrhunsko, motivirano in kreativno ekipo, s katero smo v preteklih letih v tesni povezavi s turističnim gospodarstvom uspešno pozicionirali Slovenijo na globalnem turističnem zemljevidu kot zeleno in trajnostno usmerjeno destinacijo, ki se redno uvršča na lestvice najbolj atraktivnih in zaželenih turističnih destinacij," je ob odstopu v izjavi za medije zapisala Pakova.

Počivalšek se je takrat v pisnem odzivu Pakovi zahvalil za njeno delo in dobro sodelovanje. Ob tem je poudaril, da je epidemija bolezni covid-19 pred slovenski in globalni turizem postavila velikanske izzive, ki zahtevajo spremembe na vseh področjih.

"Vlada je v obdobju epidemije za ohranitev turističnega ekosistema namenila dobro milijardo evrov, kar zahteva tudi nujne strukturne spremembe. Rešitve, v katere nas potiska nova realnost, morajo zato bolj pogumno nagovarjati ključne segmente, predvsem pa več časa posvetiti iskanju poti implementacij nadstandardnih rešitev," je poudaril.