Hrvaške ribiče bodo nadzirali z novim inšpekcijskim čolnom #video

Medtem ko se politika v Ljubljani ukvarjajo s prisluhi v arbitražnem postopku, se ribiči, ki lovijo ribe v Piranskem zalivu, pri svojem delu pogosto znajdejo v incidentih. Ti so posledica nasprotujočih si stališč Slovenije in Hrvaške glede meje, ki je določena z arbitražno razsodbo. Za večji nadzor nad plovbo v slovenskih vodah pa bo od danes skrbel nov inšpekcijski čoln.

Novo plovilo v vrednosti 400 tisoč evrov je država financirala v 25 odstotkih, preostanek pa so pokrili z evropskimi sredstvi, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Slovenski ribiči čakajo na dokončno odločitev o hrvaških kaznih

Slovenski ribič Silvano Radin že več kot dva meseca čaka na razsodbo o kazni, ki so mu jo na slovenski strani Piranskega zaliva izrekli hrvaški policisti. "Zdaj je zaenkrat vse tiho. Nazadnje se je pravnik, ki na hrvaški strani zastopa slovenske ribiče, pritožil na sodišču za prekrške in zdaj čakamo," pojasnjuje Radin.

Ribiški inšpektorji bodo hrvaške ribiče v Piranskem zalivu odslej nadzirali z novim in sodobnim inšpekcijskim čolnom. Foto: Planet TV

Ko beseda nanese na odnose med slovenskimi in hrvaškimi ribiči, Radin poudarja, da se ribiči z obeh strani meje poznajo in da so v dobrih odnosih: "Res je, da tudi meja naredi svoje. Starejši ribiči počasi odhajamo v pokoj, tako da prihajajo novi."

Hrvaške ribiče bodo nadzirali z novim inšpekcijskim čolnom

Za nadzor hrvaških ribičev pa bodo slovenski policisti odslej skrbeli z novim sodobno opremljenim čolnom. Po besedah ribiškega inšpektorja Roberta Smojeta bosta na čolnu za zdaj delala po dva inšpektorja, so poročali na Planetu. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec poudarja, da bi si želeli dodatnih okrepitev, a dodaja, da sedanje razmere obvladujejo.

"Ti dve službi sta lani ujeli več kot tisoč kršiteljev, več sto pa so jih oglobili," pojasnjuje Pivčeva. Glavna inšpektorica Saša Dragar Milanovič medtem razlaga, da glavnino in prioriteto njihovega dela predstavljajo inšpekcijski postopki, ki so vezani na izvajanje arbitražne razsodbe. "Dejansko smo zaposleni s tem, potrebna pa je tudi inšpekcija na kopnem," še dodaja Dragar-Milanovičeva.