Hrvaška se bo pravočasno odzvala na poziv Evropske komisije glede slovenske tožbe

Hrvaško zunanje ministrstvo je za STA potrdilo, da se bodo v torek, ko se izteče rok Bruslja za odgovor, pisno odzvali na slovensko pritožbo Evropski komisiji glede arbitraže. Kot so pojasnili, bodo ponovili stališče, da Hrvaška z zavračanjem lanske odločitve arbitražnega sodišča o določitvi meje med Hrvaško in Slovenijo ne krši prava EU.

Hrvaška bo argumentirano odgovorila na vse slovenske navedbe ter predstavila stališče, da s svojim nesprejemanjem in neizvajanjem arbitražne sodbe ne krši prava EU, so poudarili v odgovoru na vprašanje STA ter ponovili znano stališče, da je arbitražna sodba rezultat arbitražnega postopka, ki ga je Slovenija kompromitirala in mu odvzela verodostojnost.

Evropska komisija je pozvala Hrvaško, naj do 17. aprila pošlje pisni odziv na slovensko pismo glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama, ki je bilo komisiji posredovano 16. marca v okviru 259. člena lizbonske pogodbe. Evropska komisija je predvidela tudi ustno obravnavo, ki naj bi v Bruslju 2. maja potekala na strokovni ravni in za zaprtimi vrati.

Vsebina slovenskega pisma ostaja zaupne narave

Vsebina slovenskega pisma za zdaj ostaja zaupne narave. Po doslej razkritih informacijah naj bi pismo vsebovalo povsem konkretne kršitve evropskega prava zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe o meji med državama, s tem pa tudi vse elemente tožbe. Hrvaška naj bi kršila načela pravne države ter kršila schengenska in skupna ribiška pravila.

Po neuradnih informacijah naj bi z vsemi prilogami, med katerimi naj bi bili tudi zemljevidi, presegalo sto strani.

V Bruslju naj bi bili naklonjeni politični in ne pravosodni rešitvi spora

Komisija ima tri mesece časa po prejetju slovenskega pisma, da poda svoje mnenje, kar lahko pomeni, da ustna obravnava v začetku maja ne bo tudi edina. Na drugi strani ni nujno, da bo komisija sploh podala svoje mnenje. Po neuradnih informacijah naj bi v Bruslju bili naklonjeni politični in ne pravosodni rešitvi spora.

Slovenija namerava ne glede na odziv komisije primer po treh mesecih prepustiti sodišču EU.

Foto: STA

Slovenski zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, Karl Erjavec, je sicer prejšnji teden ocenil, da Hrvaški odziv na poziv Evropske komisije pomeni potrditev, da "arbitražna obsodba obstaja". Hrvaški visoki predstavniki so namreč pogosto ponavljali, da za Hrvaško, ker da je izstopila iz arbitražnega procesa, razsodba arbitražnega sodišča sploh "ne obstaja".