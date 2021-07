Hojs: Nisem govoril o Timmermansu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Notranji minister Aleš Hojs je v petek na brifingu za bruseljske novinarje ob začetku predsedovanja Svetu EU povzročil zmedo z izjavo, da bi lahko kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji. Novinarji so posumili, da s tem misli podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, a je Hojs to kasneje zanikal, navaja STA.

Danes se je na izjavo Hojsa odzval predsednik republike Borut Pahor in dejal, da je bila izjava ministra za notranje zadeve o svinjah nevredna položaja, ki ga minister zaseda. Po njegovih besedah mora Hojs poiskati način, da se opraviči.

Hojs pa je v odzivu na besede Pahorja za RTV Slovenija sporočil, da so bila vsa pojasnila in opravičilo že včeraj posredovani Evropski komisiji ter da dodatna pojasnila ali opravičila niso potrebna. Ponovil je, da nikogar osebno ni primerjal s svinjo in zagotovo ni imel v mislih Timmermansa, poroča STA.

