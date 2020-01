HOFER z Nasmeškotki zbral rekordnih 19.617 evrov

Oglasno sporočilo

HOFERjev dobrodelni projekt Nasmeškotek je ob koncu leta 2019 podrl lastni rekord. S pomočjo prazničnih piškotkov Nasmeškotkov jim je v dobrem mesecu uspelo zbrati kar 19.617 evrov. Znesek letošnje donacije, ki ga namenjajo programu Botrstvo v Sloveniji, je torej od začetka projekta največji. Od leta 2014 do danes so pri podjetju HOFER omenjenemu programu sicer namenili že več kot 600 tisoč evrov, s samim projektom Nasmeškotek več kot 41 tisoč evrov.

HOFER verjame, da lahko s skupnimi močmi dosežemo več in tako pomagamo ustvariti lepši jutri.

S sloganom, da lahko s skupnimi močmi dosežemo več in tako pomagamo ustvariti lepši jutri, želijo pri podjetju HOFER doseči ravno to. Od leta 2017 tudi z zdaj že tradicionalnim projektom Nasmeškotek, ki poteka v okviru njihove lastne iniciative Danes za jutri. Dobrodelni piškotki Nasmeškotki imajo čarobno moč, da nasmeh pričarajo kar trikrat: tistemu, ki ga podari, tistemu, ki ga prejme, še posebej pa otrokom v stiski pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji, ki jim namenjajo sredstva od prodaje. Del sredstev je bil zbran tudi s pomočjo kreativno izdelanih piškotkov, ki so jih na delavnicah okraševali otroci v Wintercityju, praznično obarvanem Minicityju.

Prizadevanja za pomoč otrokom bodo, kot pravijo pri podjetju HOFER, nadaljevali tudi v prihodnje: "Veseli smo, da je bil december obarvan radostno in smo lahko s pomočjo vseh naših kupcev, ki so kupili dobrodelni piškotek, srce ogreli tudi otrokom, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo užiti vseh prazničnih radosti. Doseženi rezultati so izjemni in verjamemo, da bomo v letu 2020 skupaj lahko le še boljši."

Projekt Nasmeškotek predstavlja uspešno dolgoletno sodelovanje med podjetjem HOFER in programom Botrstvo.

Izkupiček sredstev, ki jim ga je s projektom Nasmeškotek uspelo zbrati tokrat, je rekorden. V dobrem mesecu dni je bilo zbranih 19.617 evrov. "Zbrana sredstva gredo tudi tokrat v pomoč številnim otrokom," je izpostavila predstavnica programa Botrstvo v Sloveniji Anita Ogulin. "Letošnje sladke zvezdice, ki so prinašale veselje v družine z Nasmeškotki, so imele tudi čarobno moč. Pričarale so uresničene sanje številnim otrokom, ki bodo s sredstvi od prodanih Nasmeškotkov dobili priložnost za zdrav razvoj in lepše otroštvo," je dodala.

Projekt Nasmeškotek je uspešno nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja in zaupanja med podjetjem HOFER in programom Botrstvo v Sloveniji. HOFER je od leta 2014 pa do danes programu Botrstvo tako namenil že več kot 600 tisoč evrov.

O DOBRODELNOSTI IZOBRAŽEVALI TUDI NAJMLAJŠE

Letos so pri HOFERju dobrodelni projekt Nasmeškotek podprli tudi z vseslovenskim natečajem Moj Nasmeškotek, kjer so prek spodbujanja kreativnega ustvarjanja tematiko dobrodelnosti in trajnosti približali tudi slovenskim šolam in vrtcem. Na natečaju je sodelovalo 261 skupin, med katerimi je žirija, ki so jo sestavljali predstavniki podjetja HOFER ter keksarne Delakorda in oblikovalka igrač, izbrala štiri zmagovalne skupine. Vse skupine prejmejo izlet v Minicity Ljubljana, paket HOFERjevih izdelkov in ročno izdelano blazino Nasmeškotek, narejeno iz oblačil, ki so jih prispevali HOFERjevi zaposleni, ustvarjeno po likovni predlogi njihovega Nasmeškotka.

