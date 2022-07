Hladen tuš za predsedniško kandidatko Marto Kos

V drugi krog predsedniških volitev bi se, če bi bil prvi krog to nedeljo, uvrstila odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar ter poslanec SDS in nekdanji zunanji minister Anže Logar, kaže anketa Mediane, ki jo je objavilo Delo. Podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos se v drugi krog ne bi uvrstila.

Nataša Pirc Musar bi prejela 29,6 odstotka glasov, Anže Logar pa 24,3 odstotka glasov. Na tretje mesto bi se uvrstila nekdanja veleposlanica v Nemčiji in Švici Marta Kos s 16,1 odstotka glasov. Glasbenik Gregor Bezenšek mlajši bi dobil 2,1 odstotka glasov, psihoanalitičarka Nina Krajnik pa 1,3 odstotka. Da ne vedo, koga bi volili, je v anketi odgovorilo 14,3 odstotka vprašanih, nobenega pa 8,7 odstotka.

Pirc Musarjevo je kot zelo primerno ocenilo 20,8 odstotka vprašanih, kot primerno 32,9 odstotka, kot popolnoma neprimerno pa 8,9 odstotka. Logarja je kot zelo primernega ocenilo 18,4 odstotka vprašanih, kot primernega 23,3 odstotka, kot popolnoma neprimernega pa 10,1 odstotka. Kosovo je kot zelo primerno ocenilo 18 odstotka vprašanih, kot primerno 26,4 odstotka, kot popolnoma neprimerno pa 8,5 odstotka.

V majski anketi Dela, ko so preverjali podporo morebitnim kandidatom, je kazalo, da se bosta v drugi krog uvrstili Nataša Pirc Musar in Marta Kos. V časniku ugibajo, da so morda na podporo Kosovi vplivali tudi pomisleki o tem, da bi imela v primeru njene izvolitve na predsedniško mesto stranka Gibanje Svoboda v rokah tri najpomembnejše politične funkcije v državi. To je nekdanji predsednik Milan Kučan označil kot sistemsko nesprejemljivo, zato je podprl Pirc Musarjevo.

Velik del podpore teh izhaja prav iz bazena podpornikov Gibanja Svoboda, 46 odstotkov, medtem ko je delež istih podpornikov Marte Kos le 29 odstoten, piše Delo. Med podporniki SD bi jih največ volilo Pirc Musarjevo (35 odstotkov), veliko podporo ima tudi pri simpatizerjih Levice. Natašo Pirc Musar bi v primerjavi z Marto Kos volilo tudi več podpornikov NSi.

Podpora Anžetu Logarju kar v 70 odstotkih izhaja iz bazena volivcev SDS, tudi več kot polovica podpornikov NSi bi glas namenila Logarju.

Mediana je anketo opravila ta teden, šele zadnji dan njenega merjenja pa je svojo kandidaturo uradno napovedal tudi kočevski župan Vladimir Prebilič, zato ga ankete še niso zaznale.

V NSi in Levici se še niso odločili, ali se bodo v predsedniško tekmo podali s svojim kandidatom, medtem ko so v SD to napovedali, a ga za zdaj še niso javno predstavili.