Hitrim testom se lahko izognete s tem potrdilom #video

Danes v veljavo stopa še nekaj novosti tako pri vstopu v Slovenijo kot pri pravilih hitrega testiranja. Po novem se lahko iz Italije, Avstrije in Madžarske k nam vstopi na vseh mejnih prehodih, hitremu testiranju pa se lahko izognete, če imate potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali o preboleli okužbi.

Od danes so znova odprti vsi mejni prehodi med Slovenijo in sosednimi Avstrijo, Madžarsko in Italijo. A če se želite izogniti karanteni, potrebujete negativen PCR test, ki ne sme biti starejši od 48 ur, ali pa hitri test HAGT test, ki ne sme biti starejši od 24 ur.

Od danes pa veljata še dve izjemi, s katerimi se lahko izognete hitremu testiranju, ki ga potrebujete bodisi če želite na smučišče ali če ste zaposleni v šolstvu, trgovinah ali storitvah, za kater je prav tako trenutno potreben negativen test. Tega po novem ne potrebujete, če predložite potrdilo, da ste že cepljeni z dvema odmerkoma, ali potrdilo o tem, da ste v preteklosti že preboleli covid-19.

