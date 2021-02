Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v petek ob 23.097 opravljenih testih skupaj potrdili 1.005 novih okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 4.458 PCR-testov, s katerimi so potrdili 742 novih okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 16,6 odstotka PCR-testov. Ob 18.639 izvedenih hitrih antigenskih testov (HAT) so potrdili 263 okužb, pozitivnih je bilo 1,4 odstotka hitrih testov. Umrlo je 13 oseb.