Hidroelektrarn na Muri ne bo

V Veliki Polani je 16 obmurskih županov z območja novoustanovljenega Biosfernega območja Mura danes dobilo Unescov certifikat programa Človek in biosfera, minister za okolje in prostor Jure Leben pa je ob tem poudaril, da elektrarn na reki Muri ne bo.

Leben, ki je certifikate podelil skupaj z Miguelom Clüsener-Godtom iz omenjenega programa, je povedal, da bo kot okoljski minister deloval v dobro reke Mure in tega zaščitenega območja, "zato hidroelektrarn na reki Muri ne bo". V medresorsko usklajevanje je že dal predlog, da se ustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarne na tej reki.

Minister Jure Leben pravi, da se zaveda, da je Mura vir in osrednja povezovalna nit življenja v obmurski pokrajini. Foto: STA "Kot vemo, je okoljsko poročilo negativno in trenutno ne vidim potreb, da ta postopek teče naprej, tako da bo moral investitor v naslednjih letih znova pogledati, kako take objekte umestiti v prostor, da bodo, recimo, okoljsko sprejemljivi," je pojasnil Leben.

Minister pravi, da se zaveda, da je Mura vir in osrednja povezovalna nit življenja v obmurski pokrajini. Človek in narava sta jo oblikovala z roko v roki in skrbela za to pokrajino, ki jo gradijo ohranjena reka, mokrišča, obsežni poplavni gozdovi in značilna kmetijska krajina, bogati pa jo tudi izjemna kulturna dediščina. Z ustanovitvijo biosfernega območja in formalno podelitvijo tega naziva se je po besedah ministra pravo delo za razvoj območja šele začelo.

Gordana Beltram z okoljskega ministrstva je pojasnila, da je pri nadaljnjih korakih na vrsti pomursko razvojno partnerstvo, kjer se bodo oblikovali prednostni projekti, kot je na primer kolesarska pot, ki bo povezovala pet držav, Slovenijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo, in biosferna območja v njih.

Clüsener-Godt vidi prednost območja v tem, da bo imela Slovenija dostop do znanj v tej mreži biosfernih rezervatov in bo lahko znanje tudi delila, ter v razvoju turizma, saj bo petdržavno območje prvo tovrstno na svetu. To je tudi koncept za ohranjanje miru in dobrososedsko sodelovanje, je dodal.

Gostitelj, velikopolanski župan Damijan Jaklin je napovedal, da se bodo v regiji dogovorili o prednostnih projektih in jih tudi izvedli, zdaj toliko bolj zavzeto, ker minister ne vidi prihodnosti v hidroelektrarnah, ampak v biosfernem območju.