Junaško reševanje utapljajočega se psa iz zamrznjenega jezera #video

Med sprehodom ob Ivarčkem jezeru sta prijatelja opazila, da je v ledeno mrzli vodi pes, ki se mu ne bo uspelo rešiti.

Eden od njiju je takoj stekel do avtomobila in vzel vrv, da bi psu pomagala. A ker pes vrvi ni zagrabil, se je Bojan Kokalj slekel, zaplaval do psa in mu tako najverjetneje rešil življenje, so poročale Koroške novice.

Čigav je bil rešeni pes, ni znano, saj lastnika v bližini ni bilo, je pa z obema, psom in njegovim rešiteljem, vse v redu.

"Od kogarkoli je že ta pes, ki je danes taval na Ivarčkem, mi je dolžan pivo," je na Facebooku ob objavi posnetkov zapisal Kokalj.