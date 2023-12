Hekerji na temnem spletu prodajajo dokumente HSE

Hekerji na temnem spletu prodajajo dokumente, ki so jih pridobili s kibernetskim vdorom v sistem Holdinga slovenske elektrarne (HSE), je razvidno iz zajemov zaslona, ki smo jih pridobili. "Glede omenjene zadeve sodelujemo s pristojnimi organi, zato vam v interesu preiskave, ki še poteka, dodatnih informacij ne moremo podati," so nam sporočili s HSE.

Pridobljene podatke hekerji prodajajo na dražbi, ki bo trajala sedem dni. Izklicno ceno so postavili pri 20 bitcoinih, kar pri trenutnih cenah bitcoina znaša okoli 773 tisoč evrov.

Hekerski napad konec novembra

Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bila konec novembra tarča kibernetskega napada. Po prvih podatkih je prišlo do vdora v poslovni sistem in zaklenitve nekaterih datotek.

Hekerji so od HSE po poročanju TV Slovenija zahtevali milijon evrov odkupnine v bitcoinih, in sicer en bitcoin odkupnine v zameno za en gigabajt podatkov.

HSE: Ne bomo utrpeli večje poslovne škode

V HSE so sicer po poročanju STA kmalu po napadu ocenili, da zaradi kibernetskega napada ne bodo utrpeli večje poslovne škode. Glavne procese, potrebne za poslovanje družbe, so uspešno vzpostavili, prav tako je na delovnih mestih večina zaposlenih, elektrarne skupine pa so vodene daljinsko.

"HSE je s pravočasnim odzivom, z angažmajem lastne IT-ekipe in tudi zunanjih strokovnjakov ter z uporabo orodij kibernetske varnosti uspelo zamejiti vdor v informacijski sistem in preprečiti večjo škodo," so dejali v družbi.

Svete: Incident nima pomembnega vpliva na izvajanje bistvenih storitev

Direktor vladnega urada za informacijsko varnost Uroš Svete je po napadu povedal, da skupina HSE ob kibernetskem incidentu deluje transparentno in je v stalni komunikaciji z deležniki kibernetske varnosti v Sloveniji.

"Na podlagi trenutnih informacij incident nima pomembnega vpliva na neprekinjeno izvajanje bistvenih storitev pri proizvodnji in prenosu električne energije v Sloveniji. Prav tako nismo zaznali medsektorskega vpliva incidenta, novega incidenta ali stopnjevanja incidenta," je dejal.

Kaj je temni splet?

"Darknet" ali po slovensko temni splet je omrežje, do katerega je moč dostopati le s pomočjo posebnih računalniških programov. Temni splet se pogosto uporablja za spletna kriminalna dejanja, deljenje datotek z nezakonito vsebino ter predvsem za ponudbo in prodajo prepovedanih predmetov in snovi, kot so orožje in droge.