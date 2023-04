Han ob obisku avstrijske Štajerske navedel koristi sodelovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gospodarski minister Matjaž Han je danes obiskal nekaj podjetij na avstrijskem Štajerskem in se srečal z deželnim glavarjem Christopherjem Drexlerjem. Kot je dejal, so koristi, ki jih prinaša čezmejni pretok blaga, storitev in delovne sile, tam takoj opazne, obe strani meje pa sta se naravno zlili v eno gospodarsko regijo.

"Poleg tega, da je Avstrija naša tretja najpomembnejša trgovinska partnerica, se moramo zavedati, da je tudi Slovenija izjemno pomembna za avstrijsko izvozno gospodarstvo, saj se z uvozom blaga in storitev iz Avstrije v višini približno 2.800 evrov na prebivalca na leto v globalni primerjavi že vrsto let uvršča na prvo mesto," je povedal Han.

V Sloveniji je trenutno skoraj 140 naložb iz avstrijske Štajerske, na Štajerskem pa deluje okoli sto slovenskih podjetij ali njihovih podružnic. To je kar tretjina vseh slovenskih podjetij v Avstriji, so po ministrovem obisku sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Decembra lani je bila ustanovljena zamejska gospodarska koordinacija, ki združuje zamejske gospodarske organizacije v vseh sosednjih državah. Vodi jo slovensko gospodarsko ministrstvo in Han si želi, da bi se ji pridružile tudi predstavniške organizacije avstrijske Štajerske. Foto: Mark Metal

Ker se Avstrija po kazalnikih inovativnosti uvršča nad evropsko povprečje, si je delegacija gospodarskega ministrstva v Gradcu ogledala Talent center, ki ga je po Hanovih besedah mogoče preprosto prenesti tudi v drugo okolje.

Pojasnil je, da želi podoben center v Murski Soboti vzpostaviti Pomurska gospodarska zbornica: "Po tem, kar sem videl, sem toliko bolj prepričan, da to potrebujemo v Sloveniji." Testiranje mladih v Talent centru v Gradcu namreč temelji na treh predpostavkah za karierni uspeh, to so njihovi interesi, za kaj imajo talent ter kaj trg v resnici potrebuje. "Zadnje je zagotovilo za službe," je dejal.

Avstrija je tudi tradicionalno najpomembnejše zaledno tržišče Luke Koper, zato si je Han ogledal tudi Cargo Center Graz, kjer načrtujejo širitev in s tem približno podvojitev svojih zmogljivosti. Pri 100 milijonov evrov vredni naložbi bo sodelovala tudi država in kot je dejal Han, gre za dober primer javno-zasebnega partnerstva, kjer se obe strani zavedata, da imata od širitve logističnega centra koristi.

Z deželnim glavarjem Štajerske Drexlerjem in deželno svetnico Barbaro Eibinger-Miedl pa se je pogovarjal o problematiki mejnih pregledov predvsem za dnevne migrante, na kar so ga opozorili tudi avstrijski gospodarstveniki. "Evropsko gospodarstvo se spopada z dovolj šoki zunaj njegovega dometa in ni nobene potrebe, da si jih še sami povzročamo," je dejal. Strinjal se je z Draxlerjem, da je zagotovitev učinkovitega nadzora nad zunanjimi mejami Evrope ključnega pomena.

Foto: Mark Metal

Obisk v Gradcu je Han povezal tudi z obiskom na slovenski strani, in sicer si je na Ptuju ogledal podjetje Mark Metal, ki deluje na področju obdelave kovin. Gre za avstrijsko naložbo, kar je po Hanovih besedah dodaten dokaz o močni povezanosti podjetij na obeh straneh meje ter odličen primer s področja uvajanja vajeniškega sistema v podjetje.