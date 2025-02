GZS opozarja na nujnost razbremenitve plač

Plače v Sloveniji so med davčno najbolj obremenjenimi, kar znižuje življenjski standard in slabi konkurenčnost gospodarstva, so danes opozorili v GZS. Vladi na tem področju predlagajo več ukrepov, med drugim samodejno usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav z letno rastjo povprečne plače ter razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost.