Groteskna podoba: bomo ljudje leta 3000 res videti tako?

Raziskovalci so z namenom, da bi dobili vpogled v to, kako bi bili lahko ljudje videti okoli leta 3000, ustvarili groteskni model z imenom Mindy. Ta predstavlja podobo človeka, na razvoj katerega je močno vplivala uporaba najsodobnejših tehnologij.

Grotesque model 'Mindy' reveals what humans could look like in the year 3000 https://t.co/pI5w7nY4fm — Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2022

"Pridobili smo rezultate znanstvenih raziskav in strokovno mnenje o tej temi, preden smo sodelovali s 3D-oblikovalcem, da bi ustvarili prihodnjega človeka, katerega telo je fizično spremenjeno zaradi dosledne uporabe pametnih telefonov, prenosnih računalnikov in druge tehnologije," so pojasnili znanstveniki.

Leta gledanja v naše pametne telefone ali računalniške zaslone bi lahko povzročila sključeno držo. Naše roke bi lahko zaradi držanja pametnih telefonov dobile obliko krempljev, poroča DailyMail.

Zaradi pametnih telefonov bi lahko pridobili "komolec pametnega telefona"

Poleg tega bi ljudje zaradi drže lahko pridobili "komolec pametnega telefona" - zaradi stalnega kota 90 stopinj, ki ga povzroča položaj roke, ko držimo napravo. "Dolgotrajno pokrčen komolec - najpogosteje zaradi držanja telefona - lahko raztegne živec za komolcem in povzroči pritisk nanj," je dodal raziskovalec Nikola Djordjevic.

Sključena drža in debelejši vratovi

Glede na model bi lahko ure gledanja navzdol v telefone povzročile ne samo sključenih hrbtov, ampak tudi debelejše vratove. "Ko delate za računalnikom ali gledate navzdol v svoj telefon, se morajo mišice na zadnjem delu vratu skrčiti, da držijo glavo pokonci," je pojasnil dr. K. Daniel Riew iz bolnišnice New York-Presbyterian Orch Spine Hospital. Več ko ljudje gledamo navzdol, močneje morajo naše mišice delovati, da lahko držijo glavo pokonci. "Te mišice lahko postanejo preveč utrujene in boleče, če gledamo navzdol v svoje pametne telefone in tablice ali preživimo večino delovnega dne za računalnikom," je še pojasnil.

Poleg tega bi lahko ljudje pridobili še druge groteskne lastnosti, kot so debelejša lobanja in manjši možgani, pa tudi drugo veko, ki preprečuje čezmerno izpostavljenost svetlobi.

Pred modelom Mindy izdelali že bolno delovno kolegico Emme

Leta 2019 so naredili že predhodnico Mindy z imenom Emme - bolno delovno kolegico prihodnosti, ki je poudarjala pomen dobrih delovnih razmer. Emme so takrat naredili na podlagi intervjujev z več kot tri tisoč zaposlenimi o njihovih zdravstvenih težavah in skrbeh. Emme je imela zgrbljeno držo, ker je vsak dan več ur sedela za svojo mizo, suhe rdeče oči zaradi dolgotrajne izpostavljenosti računalniškemu zaslonu in bledo kožo, ker je leta preživela pod sojem umetne svetlobe.