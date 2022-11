Tragedija na Ognjeni zemlji: na pohodnika padel ledeni blok in ga ubil #video

Nesreča, ki jo je posnel drugi pohodnik, se je zgodila na območju, kjer znaki opozarjajo na nevarnost in izogibanje prepovedanemu območju.

Posnetek prikazuje neimenovano žrtev, ki hodi proti ustju jame, medtem ko ga eden izmed njegovih spremljevalcev opozori, naj bo previden. Preostali pohodniki so za trenutek upoštevali opozorilo in se kmalu pomaknili naprej ter nadaljevali hojo proti jami. Pohodnik, ki je hodil v ospredju skupine, je pod ledenik stopil ravno v trenutku, ko se je odlomil ledeni blok in padel nanj.

Ko so reševalci prispeli na kraj nesreče, je pohodnik že umrl

Moški, ki je snemal dogajanje, je nemudoma odvrgel kamero in opozoril preostale kolege, naj se izognejo morebitnim padajočim blokom, nato pa stekel k ponesrečencu.

Reševalci so bili o nesreči obveščeni okoli 17. ure po lokalnem času, a ko so prvi reševalci po desetih kilometrih hoje prispeli do kraja dogodka, je ponesrečenec že umrl. Šest ljudi, ki so bili na odpravi s ponesrečencem, bo policija zaslišala, preden bodo opravili obdukcijo in truplo moškega odpeljali v Ushuaio, je poročal DailyMail.

Zaradi nevarnosti je bil dostop do jame že prepovedan

Preiskovalni sodnik je že odredil preiskavo dogodka, ki še poteka. Že leto prej pa so reševalci obiskovalce opozorili, da je dostop v jamo zaradi nevarnosti prepovedan.

Kraj, kjer se je zgodila tragedija, je del nacionalnega parka Tierra del Fuego, ki leži na argentinskem delu otoka Tierra del Fuego oziroma Ognjene zemlje. To je bil prvi obalni nacionalni park, ustanovljen v Argentini.