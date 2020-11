Grims nad Kordiša s kazensko ovadbo

Predsednik odbora DZ za notranje zadeve Branko Grims (SDS) je zoper poslanca Levice Miho Kordiša vložil kazensko ovadbo zaradi izjav po zaprti seji odbora pretekli teden, na kateri so govorili o varnosti na nasilnih protestih. Gre za podatke Sove, zato obstaja sum kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja, je dejal Grims.

Kot je v današnji izjavi v DZ spomnil Branko Grims, je odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pretekli teden obravnaval poročilo o pripravah in ukrepih policije v zvezi z nasilnimi protesti v Ljubljani 5. novembra ter ocenil varnostni položaj, piše STA.

Na seji je direktor Sove Janez Stušek povedal, da je agencija spremljala dogajanje, ne more pa predstaviti podatkov, ker so označeni kot tajni. Del seje so zato s sklepom na že zaprtem delu seje dodatno zaprli za javnost in ga opravili v kletnih prostorih DZ, ki so namenjeni razpravam o tajnih podatkih, je pojasnil Grims.

Po zaprtem delu seje je pred medije stopil poslanec Kordiš

Kot je dejal Grims, počasi kapljajo informacije Sove do poslancev, pri čemer se je izrecno skliceval na informacije slovenskih obveščevalnih služb. Kot je tedaj navedel Kordiš, je iz javno dostopnih informacij mogoče sklepati, da so v policiji in političnem vrhu vedeli, kakšen protest se pripravlja, in bi stopnjevanje nasilja "na marsikateri točki lahko preprečili". Namesto tega pa so uporabili represivna sredstva, kar naj bi ustrezalo političnemu vrhu oz. premierju Janezu Janši in njegovemu krogu. Z dogodkom so po besedah poslanca Levice povezane tudi "skupine skrajne desnice z zgodovinsko izpričanimi povezavami do stranke SDS".

Foto: STA V Sovi so odločno zanikali interpretacije poslanca Levice. Zatrdili do, da so neresnične in netočne ter ne odražajo dejanskega stanja. Grims je takoj za poslančevimi izjavami javnost opozoril, da Kordiš nima nobenega pooblastila, da bi lahko javnosti dajal izjave, o čem je tekla beseda na zaprti seji odbora. Kot je danes pojasnil, je tudi sam odklonil pozive, da bi po zaprti seji dal izjavo. "Gre za odnos do varovanja tajnih podatkov in da se z njimi ne manipulira. Tudi manipuliranje s tajnimi podatki je zloraba slednjih. Poleg tega gre v takem primeru tudi za zlorabo funkcije," je opozoril Grims.

Iz Sove so se po njegovih navedbah takoj odzvali in povedali, da utemeljeno pričakujejo, da s tajnimi podatki agencije vsi, ki se z njimi seznanijo v okviru opravljanja svojih nalog, ravnajo zakonito in odgovorno, zavedajoč se škodljivih posledic njihove zlorabe za ozke interese posameznikov ali skupin. Po Grimsovih ocenah tako obstaja sum, da je Kordiš storil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in izdaje tajnih podatkov, še navaja STA.