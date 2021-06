Gradil bi novo sodno palačo in zapore; danes znana odločitev o Dikaučiču

V Državnem zboru bodo danes glasovali o kandidatu za novega pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča, ki za potrditev potrebuje navadno večino glasov poslancev. Dikaučič obljublja svežino in neobremenjenost, delo pa bo usmeril v posamezne zakonske spremembe. Premier Janez Janša bo na seji podal dopolnilno obrazložitev predloga za imenovanje kandidata.

Prednost Marjana Dikaučiča je, da izhaja iz praktičnih pravnih okolij, za kandidata pa so se v SMC odločili zaradi ureditve stečajne zakonodaje, je predlog kandidature pojasnil vodja poslancev SMC Gregor Perič. Nekateri so sicer ocenjevali, da to področje ni ključno za delovanje pravne države kot take, toda v SMC so po Peričevih besedah že večkrat izpostavili, da so "politični partner gospodarstva". Prav na tem področju zato vidijo še veliko možnosti za izboljšave, saj se tudi na ta način ščitijo delovna mesta in podjetja.

Nova sodna palača, zapori in evropski delegirani tožilci

Ob prevzemu resorja novega ministra čakajo mnogi izzivi, eden izmed njih bo imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev. Na predstavitvi pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje pa je med drugim poudaril pomembnost zagotavljanja primernih materialnih pogojev za delo v pravosodju. Ob tem je napovedal, da se bo zavzel za pospešitev postopkov za izgradnjo nove sodne palače, nadaljevanje gradnje zaporov na Igu in v Dobrunjah ter nadaljevanje posodabljanja informacijskih sistemov pravosodnih organov.

V odgovoru na kritike na račun njegove neizkušenosti je zagotovil, da je za delo dovolj usposobljen ter da ima dovolj izkušenj, da pozna delovanje sistema in težave pravosodja iz prakse.