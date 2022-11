GPU dokončno ukinila avtocestno policijo

Policisti specializiranih enot avtocestne policije so večinoma premeščeni na postaje prometne policije na tistem območju, s katerega so prišli na avtocestno policijo.

Policija je za Primorske novice potrdila, da je avtocestna policija dokončno ukinjena, uslužbenci in policisti pa so večinoma premeščeni na postaje prometnih policij. Notranje ministrstvo je ob tem Darsu sporočilo tudi namero za odstop od sporazuma o sodelovanju za izboljšanje varnosti na avtocestah in hitrih cestah.

Kot so na Generalni policijski upravi (GPU) pojasnili za omenjeni časnik, je odločitev za ukinitev avtocestne policije sprejel vrh policije po tistem, ko je vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav prejel poročilo delovne skupine, ki je preverjala razloge za njeno ustanovitev.

Za varnost na avtocestah bodo zdaj skrbeli prometni policisti

Za varnost cestnega prometa na avtocestah in hitrih cestah bodo zdaj skrbeli policisti postaj prometnih policij, kot je to veljalo že v preteklosti, so dodali. Na postajah bodo v prihodnje sistematizirane skupine za nadzor na avtocesti in hitri cesti, ki bodo naloge izvajale izključno na teh cestah. "S tem bo zagotovljena 24-urna prisotnost patrulj na avtocestnem križu," so dodali na GPU.

Delo na policijskih postajah bosta koordinirala dva novoustanovljena oddelka na upravi uniformirane policije. Eden bo usmerjal delo na avtocestah in hitrih cestah, drugi pa bo obdeloval prekrške, ugotovljene s tehničnimi sredstvi. Naloge, povezane z varnostjo na avtocestah in hitrih cestah, bodo izvajali tudi v sektorjih uniformirane policije na policijskih upravah, so pojasnili.

Po neuradnih podatkih Primorskih novic naj bi direktor uprave avtocestne policije Andrej Jurič šel v pokoj, njegov pomočnik za področje kriminala Dean Jurič naj bi odšel na nacionalni preiskovalni urad, pomočnik za promet Mitja Palčič pa naj bi zasedel mesto na GPU.

Te odločitve so na GPU sprejeli, ker je nov, "strokovno utemeljen organizacijski pristop" ob obstoječi kadrovski zasedenosti optimalen. "Prenos pristojnosti na upravo uniformirane policije bo omogočal jasno odgovornost, boljšo koordinacijo, načrtovanje in usmerjanje dela prometne policije na avtocestah in hitrih cestah ter ohranitev nadzora prometnih policistov tudi na državnih in lokalnih cestah, kjer se zgodi 80 odstotkov vseh prometnih nesreč," so našteli.

MNZ ne bo več sodeloval z Darsom

Ministrstvo za notranje zadeve je konec oktobra Družbi za avtoceste RS (Dars) sporočilo še namero za odstop od sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji, ki je bil s sopodpisanima ministrstvom za infrastrukturo in policijo sklenjen 23. decembra 2020. Ministrstvo je ob tem predlagalo še oblikovanje novih pogodbenih vsebin o medsebojnem sodelovanju in spremembo koncesijske pogodbe, so pojasnili na Darsu.

Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, odgovora od Darsa še niso prejeli. So pa v tej družbi odgovorili, da si prizadevajo, "da bi med vsemi štirimi podpisnicami sporazuma prišlo do razjasnitve glede posameznih segmentov dosedanjega in opredelitve prihodnjega sodelovanja na področju izboljševanja varnosti in pretočnosti na avtocestah in hitrih cestah".

"Dars je vseskozi, tudi finančno, podpiral ustanovitev in delovanje avtocestne policije, saj je z vidika večje varnosti in pretočnosti na avtocestnem križu še naprej zainteresiran za njeno aktivno delovanje," so dodali.

Notranje ministrstvo je sporazum v začetku avgusta komentiralo z besedami, da je sklenjen na način, da dejavnost obeh institucij prepleta in zato meče sum na neodvisnost in kakovost pristojnosti policije v razmerju do Darsa. Ta v skladu s sporazumom sofinancira opremo, ki jo avtocestna policija potrebuje za nadzor prometa na avtocesti. Policiji za najemnino zagotavljajo še souporabo prostorov na območju nekdanjih cestninskih postaj oz. avtocestnih vzdrževalnih baz.