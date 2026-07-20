Gorivo se bo drastično podražilo

S torkom se bo bencin podražil za 6,1 centa na 1,649 na liter goriva, liter dizla se bo podražil za 13,2 centa na 1,855 evra, liter kurilnega olja pa se bo podražil za 14 centov na 1,464 evra.

Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je danes sporočilo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.

Bencin je najdražji po tednu med 26. majem in 1. junijem, ko je stal 1,714 evra. Cena dizla je najvišja po tednu od 8. do 13. aprila, ko je znašala 1,894 evra, cena kurilnega olja pa po tednu od 14. do 20. aprila 1,484 evra za liter.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,752 evra, dizel okoli 1,959 evra, kurilno olje pa okoli 1,568 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.