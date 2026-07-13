Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
13.35

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,35

Natisni članek

Natisni članek
bencin nafta dizel cene gorivo

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 13.35

1 ura, 27 minut

Gorivo se bo podražilo, najbolj dizel

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,35
Bencin, dizel, bencinska črpalka | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 2,7 centa, dizel za 8,3 centa, kurilno olje pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 20. julija.

Za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina bo treba odšteti 1,588 evra (doslej 1,561 evra), za liter dizelskega goriva 1,723 evra (doslej 1,640 evra), liter kurilnega olja pa bo stal 1,324 evra (doslej 1,233 evra).

Za 50-litrski rezervoar bencina bo po novem treba odšteti 79,40 evra, medtem ko bo enaka količina dizla stala 86,15 evra.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo poudarjajo, da bi bile cene brez državne regulacije višje. Po njihovih ocenah bi liter bencina stal okoli 1,692 evra, liter dizla okoli 1,826 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,428 evra.

To pomeni, da pri nakupu tisoč litrov kurilnega olja potrošnik zaradi regulacije prihrani približno 104 evre, saj bi brez regulacije namesto 1.324 evrov odštel okoli 1.428 evrov (brez stroškov prevoza).

Nove cene so izračunane na podlagi metodologije, ki upošteva gibanje cen naftnih derivatov na svetovnih trgih in tečaj evra glede na ameriški dolar. Regulirane cene veljajo za bencinske servise zunaj avtocest in hitrih cest.

bencin nafta dizel cene gorivo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.