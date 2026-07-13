Gorivo se bo podražilo, najbolj dizel

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 2,7 centa, dizel za 8,3 centa, kurilno olje pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 20. julija.

Za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina bo treba odšteti 1,588 evra (doslej 1,561 evra), za liter dizelskega goriva 1,723 evra (doslej 1,640 evra), liter kurilnega olja pa bo stal 1,324 evra (doslej 1,233 evra).

Za 50-litrski rezervoar bencina bo po novem treba odšteti 79,40 evra, medtem ko bo enaka količina dizla stala 86,15 evra.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo poudarjajo, da bi bile cene brez državne regulacije višje. Po njihovih ocenah bi liter bencina stal okoli 1,692 evra, liter dizla okoli 1,826 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,428 evra.

To pomeni, da pri nakupu tisoč litrov kurilnega olja potrošnik zaradi regulacije prihrani približno 104 evre, saj bi brez regulacije namesto 1.324 evrov odštel okoli 1.428 evrov (brez stroškov prevoza).

Nove cene so izračunane na podlagi metodologije, ki upošteva gibanje cen naftnih derivatov na svetovnih trgih in tečaj evra glede na ameriški dolar. Regulirane cene veljajo za bencinske servise zunaj avtocest in hitrih cest.