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Avtor:
Na. R.

Petek,
31. 7. 2026,
21.16

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Pakistan odprava gora nesreča nesreča Nirmal Purja plaz

Petek, 31. 7. 2026, 21.16

1 ura, 6 minut

Tragedija: legendarni osvajalec vseh 14 osemtisočakov med pogrešanimi po plazu #video

Avtor:
Na. R.

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Nirmal Purja | Nirmal Purja | Foto Reuters

Nirmal Purja

Foto: Reuters

Med pogrešanimi po snežnem plazu na severu Pakistana, kjer so sodelovali v alpinistični odpravi, je tudi priznani nepalski alpinist Nirmal Purja, francoska tiskovna agencija AFP povzema Pakistanski alpinistični klub. Od desetih pogrešanih naj bi že našli tri osebe, Omanca, Američanko in enega Nepalca.

Purja vodi odpravo na goro Broad Peak (8047 m) v pogorju Karakorum. Tam se je v četrtek sprožil snežni plaz, od takrat naprej pa v alpinističnem klubu ne morejo vzpostaviti stika z odpravo, v kateri je pet Nepalcev, Pakistanec, Omanec, Američan, plezalec iz Kitajske in še en tuji državljan.

Triinštiridesetletni Purja, ki je služil v britanski brigadi Gurk (Brigade of Gurkhas), nato pa v posebni enoti kraljeve mornarice Special Boat Squadron, se je po vojaški karieri posvetil alpinizmu in vodenju odprav ter postavil več plezalnih rekordov.

Med aprilom in oktobrom 2019 je v šestih mesecih in šestih dneh osvojil vseh 14 osemtisočakov sveta, kar je bil takrat svetovni rekord. Leta 2021 je skupaj z devetimi drugimi nepalskimi alpinisti opravil tudi prvi zimski vzpon na K2.

Čustven zapis: Prosim le za varen vzpon

Purja je ta teden na družbenem omrežju X zapisal, da je blizu temu, da bi postal prvi človek, ki bi vseh 14 osemtisočakov, ki jih sam poimenuje super vrhovi, osvojil dvakrat brez uporabe dodatnega kisika. "Broad Peak, ne prosim za nič drugega kot za varen vzpon in varen sestop," je dodal svojemu zapisu.

Nirmal Purja | Foto: Reuters Nirmal Purja Foto: Reuters

"Nobene gore ne jemljem za samoumevno. Niti ene. Od trenutka, ko zapustim bazni tabor, dam vse od sebe. Vedno je bilo tako in vedno bo. Moj namen nikoli ni bil povezan z menoj. Gre za to, kar predstavljam. Gre za to, da tudi TEBI pokažem, da so tvoje lastne gore - kakršnekoli že so - dosegljive," je še zapisal.

Broad Peak z višino 8047 metrov je dvanajsti najvišji vrh na svetu. Leži v pogorju Karakorum na severu Pakistana in velja za enega najtežjih ter najbolj tehnično zahtevnih med vsemi osemtisočaki. Prvič ga je leta 1957 osvojila avstrijska odprava.

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