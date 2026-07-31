Tragedija: legendarni osvajalec vseh 14 osemtisočakov med pogrešanimi po plazu #video

Med pogrešanimi po snežnem plazu na severu Pakistana, kjer so sodelovali v alpinistični odpravi, je tudi priznani nepalski alpinist Nirmal Purja, francoska tiskovna agencija AFP povzema Pakistanski alpinistični klub. Od desetih pogrešanih naj bi že našli tri osebe, Omanca, Američanko in enega Nepalca.

Purja vodi odpravo na goro Broad Peak (8047 m) v pogorju Karakorum. Tam se je v četrtek sprožil snežni plaz, od takrat naprej pa v alpinističnem klubu ne morejo vzpostaviti stika z odpravo, v kateri je pet Nepalcev, Pakistanec, Omanec, Američan, plezalec iz Kitajske in še en tuji državljan.

🚨 Broad Peak Avalanche Disaster 🚨



Four bodies have reportedly been found after a massive avalanche swept through an international climbing team high on Broad Peak in northern Pakistan.



Six climbers remain unaccounted for, including world-renowned mountaineer Nirmal “Nims Dai”… pic.twitter.com/lVwLNPhDfe — Royal Adventure Club (@RoyalAdvClub) July 31, 2026

Triinštiridesetletni Purja, ki je služil v britanski brigadi Gurk (Brigade of Gurkhas), nato pa v posebni enoti kraljeve mornarice Special Boat Squadron, se je po vojaški karieri posvetil alpinizmu in vodenju odprav ter postavil več plezalnih rekordov.

Press Release by Govt of #GilgitBaltistan on #BroadPeak Rescue Mission.



On 29th June 2026, a 10-member international mountaineering expedition entered #Skardu District to attempt Broad Peak (8,047 meters) in District Shigar, Gilgit-Baltistan.



The expedition was organized… pic.twitter.com/xazewfHmGY — Gilgit-Baltistan Times (@gbtimes) July 31, 2026

Med aprilom in oktobrom 2019 je v šestih mesecih in šestih dneh osvojil vseh 14 osemtisočakov sveta, kar je bil takrat svetovni rekord. Leta 2021 je skupaj z devetimi drugimi nepalskimi alpinisti opravil tudi prvi zimski vzpon na K2.

Čustven zapis: Prosim le za varen vzpon

Purja je ta teden na družbenem omrežju X zapisal, da je blizu temu, da bi postal prvi človek, ki bi vseh 14 osemtisočakov, ki jih sam poimenuje super vrhovi, osvojil dvakrat brez uporabe dodatnega kisika. "Broad Peak, ne prosim za nič drugega kot za varen vzpon in varen sestop," je dodal svojemu zapisu.

Nirmal Purja Foto: Reuters

"Nobene gore ne jemljem za samoumevno. Niti ene. Od trenutka, ko zapustim bazni tabor, dam vse od sebe. Vedno je bilo tako in vedno bo. Moj namen nikoli ni bil povezan z menoj. Gre za to, kar predstavljam. Gre za to, da tudi TEBI pokažem, da so tvoje lastne gore - kakršnekoli že so - dosegljive," je še zapisal.

Broad Peak z višino 8047 metrov je dvanajsti najvišji vrh na svetu. Leži v pogorju Karakorum na severu Pakistana in velja za enega najtežjih ter najbolj tehnično zahtevnih med vsemi osemtisočaki. Prvič ga je leta 1957 osvojila avstrijska odprava.