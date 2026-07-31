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Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
31. 7. 2026,
20.32

Osveženo pred

15 minut

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nesreča nesreča železnica Most na Soči promet promet vlak

Petek, 31. 7. 2026, 20.32

15 minut

Zaradi nesreče ustavljen železniški promet na relaciji Podbrdo–Nova Gorica

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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železnica, tiri | O dogodku so obvestili vse pristojne službe. Na kraj so bile napotene tudi ekipe službe za tehnično vagonsko dejavnost. | Foto Daniel Novakovič/STA

O dogodku so obvestili vse pristojne službe. Na kraj so bile napotene tudi ekipe službe za tehnično vagonsko dejavnost.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Železniški promet na relaciji Podbrdo–Nova Gorica je do nadaljnjega ustavljen zaradi nesreče pri uvozu avtovlaka na železniški postaji Most na Soči, so sporočili s Slovenskih železnic. Na relaciji Grahovo–Nova Gorica je potnikom na voljo nadomestni avtobusni prevoz. V nesreči je nastala manjša materialna škoda na treh avtomobilih.

Na železniški postaji Most na Soči se je tako danes ob 17.30 pri uvozu avtovlaka zgodila nesreča. Poškodovan ni bil nihče izmed potnikov ali zaposlenih. Za potnike so na postaji tudi ustrezno poskrbeli in jim zagotovili hrano in pijačo, so pojasnili.

V času nesreče je bilo na avtovlaku 13 osebnih avtomobilov. Manjša materialna škoda je tako nastala na treh osebnih avtomobilih, ki so stali na zadnjih dveh vagonih avtovlaka.

Vzrok za nesrečo bodo pristojni ugotavljali v prihodnjih dneh. Dežurne službe v tem času delajo vse, da promet znova vzpostavijo v najkrajšem možnem času, so še sporočili.

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