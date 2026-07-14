Naftni derivati dražji

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Po navedbah ministrstva se bodo cene tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci cene naftnih derivatov ob avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto.