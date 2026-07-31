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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
31. 7. 2026,
6.19

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
letalo usposabljanje Slovenija

Petek, 31. 7. 2026, 6.19

46 minut

V slovenskem zračnem prostoru danes povečano število letal

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Letalo | Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. | Foto STA

Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu.

Foto: STA

V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala.

Kontrolorji in posadka letala so skupno usposabljanje izvedli že v sredo.

Letalo C-17 je letelo v zračnem prostoru Slovenije v okviru programa strateških zračnih zmogljivosti 12 držav, katerega članica je od ustanovitve tudi Slovenija.

Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. Pilotirajo ga tudi piloti Slovenske vojske, bazo pa ima na vojaškem letališču Papa na Madžarskem, so še dodali pri ministrstvu.

Posadke bodo delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali.

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