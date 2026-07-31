V slovenskem zračnem prostoru danes povečano število letal

V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala.

Kontrolorji in posadka letala so skupno usposabljanje izvedli že v sredo.

Letalo C-17 je letelo v zračnem prostoru Slovenije v okviru programa strateških zračnih zmogljivosti 12 držav, katerega članica je od ustanovitve tudi Slovenija.

Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. Pilotirajo ga tudi piloti Slovenske vojske, bazo pa ima na vojaškem letališču Papa na Madžarskem, so še dodali pri ministrstvu.

Posadke bodo delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali.