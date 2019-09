Gorenjski kriminalisti zasegli več kot 500 sadik konoplje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorenjski kriminalisti so v posebej prirejenem prostoru odkrili več kot 500 sadik konoplje in pripomočke za proizvodnjo prepovedane droge. Osumljenec bi iz sadik lahko pridobil več kot 11 kilogramov konoplje. Zasegli pa so tudi okoli štiri kilograme že pripravljene droge in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so osumljenca s kazensko ovadbo za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča privedli v četrtek.

Foto: Policijska uprava Kranj

Kriminalisti so v preiskavi v posebej prirejenem prostoru zasebnega objekta odkrili več kot 500 sadik prepovedane droge konoplja in pripomočke za njeno proizvodnjo. Osumljenec bi iz teh sadik lahko pridobil več kot 11 kilogramov konoplje, ki bi bila lahko vredna preko 44.000 evrov. Okoli štiri kilograme konoplje, ki so jo tudi zasegli, pa je bilo že pripravljene za prodajo.