Gorenjska: vozil več kot dvesto kilometrov na uro. Policija: ceste niso dirkališče

Proti prehitremu vozniku so policisti sprožili prekrškovni postopek.

Proti prehitremu vozniku so policisti sprožili prekrškovni postopek. Foto: PU Kranj

Gorenjski prometni policisti so včeraj obravnavali voznika, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 217 kilometrov na uro. Taka vožnja je tvegana, opozarjajo, in v opomin sporočajo, kaj vse se lahko zgodi.

Taka vožnja je zelo tvegana in nevarna, voznik pa bo imel veliko težavo obvladati vozilo, če pride do nepričakovane situacije, ki je lahko že premik drugega vozila iz enega na drug prometni pas, sporočajo s Policijske uprave Kranj.

"Prehiter voznik mora takrat narediti vrsto vozniških manevrov samo zato, da se mu izogne. Če vmes pride do trčenja, bo verjetno hudo," še pravijo na policiji.

Posledice so lahko usodne

Zato opozarjajo na prilagojeno hitrost vožnje in upoštevanje omejitev hitrosti. "Ceste niso dirkališče, niti niso testne površine, kjer bi kdorkoli preizkušal zmogljivost svojega vozila. Preveč je težkih posledic in smrti, ki jih povzroči ravno ta dejavnik in nerealno razmišljanje, da se bo vsak že nekako odzval, da bo preprečil nesrečo. Dejansko je zelo verjetno ne bo," voznikom sporočajo gorenjski policisti.

Z nadzorom voznikov bodo še nadaljevali.