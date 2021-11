Krepko čez omejitev: po avtocesti 212 kilometrov na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

23 voznikov je vozilo prehitro, dva sta imela prekratko varnostno razdaljo, s čimer sta ogrožala sebe in druge v prometu. Foto: Tamino Petelinšek/STA

V poostrenem nadzoru meritve hitrosti so gorenjski policisti v soboto na avtocesti ugotovili 23 prekoračitev hitrosti, ugotovili pa so tudi, da so nekateri vozniki vozili s prekratko varnostno razdaljo.

Gorenjski prometni policisti so v soboto na avtocesti poostreno merili hitrost vožnje in varnostno razdaljo. Ugotovili so 23 prekoračitev hitrosti.

"Najvišji izmerjeni hitrosti sta bili 212 kilometrov na uro pri omejitvi 130 kilometrov na uro in 202 kilometra na uro pri omejitvi 110 kilometrov na uro. Dva voznika pa sta med nadzorom vozila na prekratki varnostni razdalji. Razdalja je znašala zgolj 0,6 sekunde oziroma več kot trikrat manj od minimalnega pravila dveh sekund," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Z vožnjo po omejitvah in na zadostni varnostni razdalji zmanjšamo tveganje za nesrečo in ogrožanja, so ob tem še sporočili z gorenjske policijske uprave.