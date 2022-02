Policija objavila posnetke maratona hitrosti. Sporočajo: Vozniki, zbudite se! #video

Dan od jutra do mraka se je na Policijski upravi Ljubljana ob včerajšnji akciji maraton hitrosti, ki so ga izvajali policisti iz vse Slovenije, odvijal, kot je prikazano v videoposnetku. Čeprav so voznike predhodno opozorili, da bodo poostreno nadzirali hitrost, so samo ljubljanski policisti v 24 urah ugotovili več kot 130 prekoračitev hitrosti v naselju in 20 prekoračitev hitrosti zunaj naselja. Po končanem maratonu so na ljubljanski obvoznici obravnavali še dva prehitra voznika, eden je vozil s povprečno hitrostjo 222 kilometrov na uro, drugi s hitrostjo 169 kilometrov na uro.

Neprilagojena hitrost je še vedno eden glavnih vzrokov za prometne nesreče, posledice pa so lahko usodne, so ob koncu četrtkove vseslovenske akcije sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Na območju ljubljanske policijske uprave so zabeležili več kot 130 prekoračitev hitrosti v naselju in 20 prekoračitev hitrosti zunaj naselja, po izteku nadzora pa so obravnavali še dva prehitra voznika, oba na ljubljanski obvoznici.

Še dva voznika močno prekoračila hitrost

"En voznik je na delu, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, vozil s povprečno hitrostjo 222 kilometrov na uro. Drugi voznik pa v predoru, kjer je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, s hitrostjo 169 kilometrov na uro," so ob tem sporočili s policije.

Tukaj si lahko ogledate videoposnetek vožnje obeh voznikov:

Tako početje je skrajno neodgovorno, zato voznikom sporočajo tudi to: "Vse voznike pozivamo: zbudite se!"

Vmes še 16 nesreč in smrt na železniških tirih

Pri prometni varnosti so ljubljanski policisti obravnavali še 16 prometnih nesreč z materialno škodo in osem nesreč z lahkimi poškodbami ter smrtno nesrečo na železniškem prehodu. Večkratnima kršiteljema cestnoprometnih predpisov pa so zasegli vozili.

Številne kršitve po vsej Sloveniji

PU Koper:

Podatke o kršitvah na maratonu hitrosti so sporočili še s Policijske uprave Koper. V akciji je sodelovalo šest policijskih patrulj, v katerih so policisti ugotovili 70 kršitev hitrosti, izdali 50 glob in opozorili 20 voznikov. Najvišja izmerjena hitrost je bila na A1 Risnik–Divača, in sicer 203 kilometre na uro.

PU Novo mesto:

Policisti policijske uprave Novo mesto pa so v četrtek v vseslovenski akciji ugotovili 164 kršitev hitrosti, izdali 51 plačilnih nalogov in 13 mandatnih kazni. V 96 primerih so udeležencem v prometu izrekli opozorilo. Veliko večino prekoračitev hitrosti (80 odstotkov) so izmerili v naseljih, so še navedli v sporočilu za medije.

PU Murska Sobota

Policisti PU Murska Sobota so med nadzorom ugotovili 88 kršitev hitrosti, od tega 27 kršitev na avtocesti in 61 kršitev v naselju. Najvišja izmerjena hitrost v naselju je bila 81 kilometrov na uro, na avtocesti pa 182 kilometrov na uro. V času nadzora so pomurski policisti obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo. Poleg kršitev hitrosti je bilo med nadzorom ugotovljenih še 61 drugih kršitev prometne zakonodaje (kršitev prevoza tovora, neuporaba varnostnih pasov, prevoz otrok, potek veljavnosti vozniškega dovoljenja …).