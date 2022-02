Pazljivo jutri: 514 lokacij, kjer bodo policisti merili hitrost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutrišnji maraton nadzora hitrosti bodo policist izvajali na 514 lokacijah po vsej Sloveniji, nadzor bo potekal od 8. do 19. ure. Pri tem bo sodelovalo 214 policistov, občasno pa se jim bodo pridružile tudi preostale policijske patrulje, ki bodo nadzor opravljale ob rednem delu.

"Aktivnosti za umirjanje prometa policisti sicer izvajamo vse leto. Maraton nadzora hitrosti je le eden od načinov, s katerim opozarjamo na nevarnost prehitre vožnje. Osnovni namen tovrstnega nadzora ni usmerjen v kaznovanje voznikov - kar kaže tudi dejstvo, da policija vsako leto objavi seznam lokacij, kjer bo maraton nadzora hitrosti potekal -, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad. Vožnja v skladu s predpisi od voznikov zahteva, da spremljajo prometno signalizacijo in se ravnajo po omejitvah hitrosti, nikakor pa ni namen nadzora, da bi vozniki v pričakovanju kontrol vozili nerazumno počasi in s tem ovirali promet. Od voznikov torej pričakujemo, da poznajo omejitve hitrosti in da jih vseskozi spoštujejo, predvsem pa da takšen vzorec vožnje obdržijo tudi takrat, ko ni nadzorov," poudarjajo na policiji.