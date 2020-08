Gorenje: Dobava ventilatorjev Bellavista 1000 je bila transparentna

Na začasno prepoved ventilatorjev Bellavista 1000 s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) so se odzvali v Gorenju. Tam poudarjajo, da so preko matičnega podjetja Hisense le pomagali pri dobavi in da niso uvozniki, obenem pa pravijo, da so bili vsi postopki transparentni.

Kot so v Gorenju pojasnili za STA, je bil uvoznik ventilatorjev Zavod RS za blagovne rezerve, ki je poskrbel za uvoz in prevoz opreme. Gorenje je prek matičnega podjetja Hisense le pridobilo ponudbo za nakup razpoložljivih ventilatorjev na Kitajskem.

"Na pobudo MGRT smo preverili razpoložljivost števila ventilatorjev, ki bi jih bilo mogoče v najkrajšem času zagotoviti iz Kitajske. Ključni dejavnik pri tem je bil čim krajši dobavni rok," pojasnjujejo v Gorenju in poudarjajo, da je bilo že pred sklenitvijo pogodbe jasno, da gre za aparate, razpoložljive na kitajskem trgu, kar je bilo jasno navedeno tudi v ponudbi, piše STA.

V Gorenju dodajajo, da je bil postopek enak kot pri vseh drugih dobaviteljih ter da je tehnično in strokovno ustreznost aparatov potrdila strokovna skupina iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tej so v Gorenju med drugim posredovali vse tehnične podrobnosti, jasno pa je bilo tudi, da gre za aparate švicarskega proizvajalca in da so aparati originalno certificirani za kitajski trg.

Hisense in Gorenje nista prejela nobenega plačila, provizije ali ustvarila finančne koristi

V velenjskem podjetju poudarjajo, da Hisense in Gorenje ob tem nista prejela nobenega plačila, provizije ali ustvarila finančne koristi, prav tako pa družbi nista sprejemali odločitve o ustreznosti aparatov. "Družba Hisense Gorenje je želela v dobri veri le pomagati kot vez s kitajskim trgom, ko je bila Slovenija v stiski za dobavo ventilatorjev v Evropi in ko se je v nepredvidljivi situaciji ob prvem valu koronavirusa zelo mudilo z dobavo." Po potrditvi naročila so v Gorenju izvedli nakup, še navaja STA.

V Gorenju pojasnjujejo še, da so poskrbeli za vse podatke o dobavitelju in specifikaciji aparatov in jih posredovali tudi JAZMP, četudi niti Gorenje niti Hisense nista bila uvoznika. "Poleg tega smo jim posredovali pogodbo z dobaviteljem, v kateri dobavitelj zagotavlja ustrezen transport do kupca na Kitajskem, uvoz in prevoz aparatov iz Kitajske v Slovenijo pa je zagotovil Zavod za blagovne rezerve." Po dobavi v Slovenijo je preverjanje ustreznosti, programske opreme in skladnosti za Evropski trg oz. za potrebni prilagoditvi (menjava priključnih kablov in vlažilcev), poskrbel pooblaščeni serviser in zastopnik proizvajalca, poroča STA.

Pri Gorenju dodajajo, da naj bi po informacijah pooblaščenega zastopnika in serviserja vse potrebno z vidika potrjevanja skladnosti po omenjenih uredili do konca tega tedna, saj so končno prejeli še potrebne vlažilce.

Agencija za medicinske pripomočke začasno prepovedala uporabo 46 ventilatorjev

TV Slovenija je poročala, da je JAZMP izdala začasno prepoved za uporabo 46 ventilatorjev Bellavista 1000 , saj obstaja sum, da bi uporaba lahko pomenila tveganje za javno zdravje. Zavod za blagovne rezerve je tovrstne ventilatorje razdelil v splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu, Novem mestu, Novi Gorici in Izoli ter v Univerzitetni klinični center Maribor, še poroča STA.