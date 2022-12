Google v Sloveniji uvaja program za boljše vključevanje bralcev, imeli ga bomo tudi na Siol.net

Google je danes v Sloveniji najavil uvedbo Google News Showcase, produkta in licenčnega programa podjetja, ki je namenjen izdajateljem novic. Google je sklenil partnerstvo s šestimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi novičarskimi organizacijami, ki ljudem po vsej Sloveniji zagotavljajo pomembne novice. Med njimi so Delo, Časnik Finance, Slovenska tiskovna agencija (STA), Siol.net, Slovenske novice in Styria Media si. Gre za najnovejšo Googlovo pobudo za podporo novinarstvu v Sloveniji.

"Novinarji in založniki novic igrajo ključno vlogo pri razumevanju odvijanja pomembnih dogodkov. Dostop do zanesljivih informacij je pomemben za vse in pri Googlu smo predani podpori novinarjem in založnikom, ki se neumorno trudijo, da bi nam posredovali novice," je izpostavil Joško Mrndže, direktor družbe Google Adriatics.

Program omogoča več načinov vključevanja bralcev

News Showcase sodelujočim založnikom v Sloveniji omogoča več načinov vključevanja bralcev, saj jim nudi možnost, da svoje pomembne novice urejajo prek različnih podoken, ki se pojavljajo v Google News in Discover. Ti bloki, ki bralce usmerjajo na celotne članke na spletnih mestih založnikov, novičarskim organizacijam nudijo možnost, da bralcem posredujejo izseke tega, kar se jim zdi pomembno, zagotovijo več konteksta v pomembnih novicah, dodajo povezane članke, časovnice in drugo. Bloki dajejo založnikom novic tudi bolj neposreden nadzor nad njihovo predstavitvijo in blagovno znamko, kar jim pomaga, da so bolj vidni svojim predanim bralcem in tistim, ki jih šele odkrivajo. Bloki slovenskih novičarskih partnerjev News Showcase se bodo začeli pojavljati v Google News v sistemih Android, iOS in na spletu ter v Discoverju v sistemih iOS in Android.

Kako bo News Showcase videti v sodelovanju z nekaterimi partnerji v Sloveniji?

"Medijska hiša Delo je vodilni slovenski ustvarjalec vsebin z uglednimi in zaupanja vrednimi slovenskimi medijskimi znamkami, prepoznaven po verodostojnem, kakovostnem in profesionalnem novinarstvu," je poudarila Nataša Luša, generalna direktorica slovenskega nacionalnega časopisa Delo. "Google News Showcase je vzorčni primer, kako Google razume in ceni pomen kakovostne obveščenosti v današnji družbi ter je pripravljen podpreti profesionalne medijske ustvarjalce in založnike. Delo je k projektu pristopilo, ker verjamemo, da bomo z Googlom dosegli še več bralcev, ki sicer ne pridejo v reden stik z našimi vsebinami/medijskimi znamkami, in da bomo skupaj naredili več za še večje opolnomočenje slovenske in širše javnosti," je zaključila Nataša Luša.

"Veseli nas, da smo vključeni v Google News Showcase z drugimi prepoznavnimi mediji," je dejal Jure Gostiša, direktor digitalnega razvoja Časnika Finance, prvega in edinega finančnega poslovnega dnevnika v Sloveniji. "Od sodelovanja z News Showcase pričakujemo, da bomo povečali doseg bralcev, ki jih zanimajo zanesljive poslovne novice. Naša premium vsebina bo tako dostopna širši javnosti prek Googla. S tem bomo dodatno okrepili položaj Finance.si na medijskem trgu v Sloveniji."

"Partnerstvo z Googlom je potrditev relevantnosti STA na slovenskem medijskem trgu ter obenem kakovosti naših vsebin," je podčrtal odgovorni urednik Slovenske tiskovne agencije Aljoša Rehar. "Pričakujemo, da bomo s sodelovanjem v platformi News Showcase, ki izpostavlja naše verodostojne in ažurne vsebine, dosegli širšo javnost in uspešneje izpolnjevali svoje osnovno poslanstvo pomagati ljudem bolje razumeti aktualne dogodke."

V program bo vključen tudi Siol.net

"Siol.net je, kot dokazujejo tudi neodvisne meritve, pri vrhu najbolj priljubljenih digitalnih medijev v državi, s sodelovanjem v Google News Showcase pa bomo vsem svojim zdajšnjim in prihodnjim bralcem omogočili dodatno vstopno točko," je povedal urednik znanosti in tehnologije na Siol.net mag. Srdjan Cvjetović. "Ponosni smo, da nas je Google prepoznal kot enega izmed zaupanja vrednih medijev, in se veselimo nadaljnjega sodelovanja, ki bo koristilo obema stranema in vsem našim uporabnikom."

"Veseli smo, da sodelujemo pri zagonu Google News Showcase v Sloveniji in ponosni, da smo skupaj z Žurnal24 eden od medijev, ki zagotavlja kakovostne vsebine za platformo News Showcase. Partnerstvo z Googlom bo omogočilo hitrejši in udobnejši dostop do informacij kakovostnega in neodvisnega novinarstva. Gre za prvo partnerstvo globalnih tehnoloških voditeljev in lokalnih medijev na slovenskem trgu. To je prihodnost," pa je dejal Matej Košir, odgovorni urednik portala žurnal24 ter izvršni direktor Styria Media si.

Doslej je Google sodelovanje sklenil z več kot 1.900 novičarskimi publikacijami

Od uvedbe News Showcase oktobra 2020 je Google sklenil sodelovanje z več kot 1.900 novičarskimi publikacijami po vsem svetu. V tem času je storitev, ki bralcem Google News in Discover prinaša bolj poglobljeno poročanje o ključnih novicah, lansiral v 21 državah, vključno z Nemčijo, Portugalsko, Združenim kraljestvom, Češko, Italijo, Romunijo, Poljsko in zdaj Slovenijo.

Google News Showcase je eden od mnogih načinov, prek katerih Google vlaga v novinarstvo. Podjetje pomaga založnikom pospešiti njihovo digitalno potovanje z ustvarjanjem prometa (Iskanje, Google News, Discover), z oglasi in naročniškimi izdelki ter s podporo inovacijam novic in digitalnemu usposabljanju prek pobude Google News. Google s ponosom spodbuja kakovostno novinarstvo in podpira uspešno in raznoliko novičarsko industrijo.