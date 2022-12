Google je danes objavil Leto v iskanju 2022, vpogled v najpomembnejše trenutke in trende iztekajočega se leta. Rezultati vključujejo podatke o iskanjih na Googlu v Sloveniji ter že tradicionalno ponujajo pregled, kaj Slovence in Slovenke na spletu najbolj zanima.

Najbolj iskana oseba na Googlu v Sloveniji je bil v preteklem letu predsednik vlade Robert Golob, sledi mu športnica Gloria Kotnik, na tretjem mestu pa je Barbara Vesel, partnerica letos umrlega pevca Akija Rahimovskega.

Smrt Rahimovskega je sicer eno najpogostejših splošnih iskanj letošnjega leta v Sloveniji, na prvo mesto tega seznama pa se je uvrstil Eurobasket. Da so leto pomembno zaznamovale volitve, dokazuje drugo najbolj iskano geslo v letošnjem letu - volitve 2022. Politično obarvano je tudi tretje najbolj iskano geslo, in sicer Ukrajina.

Google je zbral tudi podatke o tem, katere zabavne televizijske in filmske vsebine so Slovence in Slovenke v preteklem letu najbolj zanimale. Med TV-vsebinami je na prvem mestu resničnostni šov Poroka na prvi pogled, na drugem in tretjem mestu pa seriji Stranger things in Euphoria.

Med filmi je največ zadetkov zbral Top Gun, ki se je letos z nadaljevanjem vrnil v kinematografe, na drugem mestu je Netflixova uspešnica Don't Look Up, na tretjem pa slovenski komični fenomen Pr' Hostar 2.

Pogled na najbolj iskana vprašanja, ki se začnejo z vprašalnico kako, pa razkriva vpliv epidemije covid-19 na našo realnost. Slovence je v letu 2022 najbolj zanimalo, kako preveriti stanje bonov, kako dolgo velja hitri test in kako do potrdila o prebolevnosti.

Preberite še: