Predsednik vlade Robert Golob je danes sprejel admirala Stuarta Munscha, poveljnika poveljstva zavezniških združenih sil v Neaplju. Med drugim sta razpravljala o razmerah na Zahodnem Balkanu in pomenu Natove misije Kfor za stabilnost Kosova in regije, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Sogovornika sta se v pogovoru dotaknila bližajočega se vrha zveze Nato v Washingtonu, Natovih regionalnih načrtov za zavezniško severno, osrednjo in južno regijo, v katero sodi Slovenija, kot tudi izpolnjevanja ciljev zmogljivosti.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Govorila sta tudi o bilateralnem sodelovanju med Slovenijo in ZDA na obrambnem področju, pri čemer sta posebej izpostavila dolgoletno partnerstvo med Slovensko vojsko (SV) in Nacionalno gardo Kolorada. To partnerstvo ostaja zelo pomembno za slovensko stran pri njenem razvoju in zagotavljanju interoperabilnosti, so sporočili v kabinetu premierja.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Da Slovenija ceni odnos, ki se je v zadnjih 30 letih razvil med SV in Nacionalno gardo Kolorada, je med obiskom v ameriški zvezni državi Kolorado julija lani poudaril tudi minister za obrambo Marjan Šarec.