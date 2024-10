Premier Robert Golob je namreč v odzivu na kazensko ovadbo, ki jo je zoper njega zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje vložila policija, med drugim dejal: "Bobnar je bila tista, ki je še pred volitvami, v času, ko je bila zaposlena na policiji, iskala kontakt z mano, dvakrat bila pri meni na lastno pobudo in ona je meni govorila o seznamu janšistov, katerih bo očistila policijo, če bo le dobila priložnost, da postane ministrica." Je pa za zadnje dobila njegov mandat, je dodal.

Ob tem so se na premierja zgrnili očitki o nedoslednosti v izjavah. Pred slabima dvema letoma je namreč na dan, ko se je DZ seznanil z odstopom notranje ministrice Bobnar in se je predsednik vlade soočal z očitki o domnevnih političnih pritiskih na policijo in kadrovanje, v oddaji 24ur zvečer na POP TV dejal, da je nekdanjo ministrico Bobnar in nekdanjega v. d. direktorja policije Boštjana Lindava prvič spoznal 31. maja 2022, torej dan pred imenovanjem svoje ministrske ekipe v DZ.

Golob: Šlo je za lapsus v izgovorjavi

Predsednik vlade pa je v današnji izjavi ob robu vrha EU o tem, kdaj je torej spoznal Bobnar, dejal, da je v izjavi o prvem srečanju dan pred imenovanjem vlade šlo za lapsus v izgovorjavi, saj da slabo uporablja dvojino.

"Zato sem v tej oddaji, ko sem govoril o njej (Tatjani Bobnar, op. a.) in Lindavu skupaj, uporabljal dvojino. Da sem se z njima spoznal. Mišljen je bil gospod Lindav, nenazadnje sem za Tatjano Bobnar en teden pred tem sestankom vložil kandidaturo za ministrico. Upam, da ne mislite, da sem vložil kandidaturo za ministrico za nekoga, ki ga nisem poznal," je dejal premier.

Kazenska ovadba, ki jo je policija zoper predsednika vlade na specializirano državno tožilstvo podala ta teden, je sicer, kot kaže, rezultat preverjanj prijave, ki jo je na tožilstvo podala nekdanja ministrica za notranje zadeve Bobnar, o političnem vmešavanju Goloba v kadrovanje na policiji. Golob je v sredo očitke zavrnil, Bobnar pa očital, da je užaljena političarka, ki se gre politični boj.

Tudi v današnji izjavi pa je zatrdil, da stoji za besedami, ki jih je izrekel v sredo, in da k temu nima kaj dodati.