Golob: Javnosti bo predstavljen usklajen predlog zakona o ZZZS

Predsednik Robert Golob je po četrtkovi seji sveta strateškega sveta, ki je med drugim obravnaval ukrep digitalizacije zdravstva in predloge za organizacijo zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), poudaril, da se trenutno pogovarjajo še o izhodiščih. Ko bo predlog zakona oblikovan in tudi usklajen, pa ga bodo predstavili javnosti, je napovedal.

Premier Robert Golob v izjavi za medije po današnji seji izvršnega odbora Gibanja Svoboda ni želel podrobno komentirati vsebine četrtkove seje strateškega sveta, je pa ocenil, da je bil sestanek zelo dober. "Včerajšnja seja je bila odlična. Izmenjali smo poglede na predlagana prva dva ukrepa, digitalizacijo in zakon o zavodu o zdravstveno zavarovanje," je dejal.

Rešitve, ki bodo posredovane tudi v javno obravnavo, bodo po Golobovi oceni zaradi tega bistveno boljše od izhodišč. Prav tako je poudaril, da bo komunikacija potekala usklajeno, torej skupaj s predsednikom strateškega sveta Erikom Brecljem in ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom.

Komentiral je tudi nekatere informacije, da predlog zakona, ki bo naslovil organizacijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pripravljata tako ministrstvo za zdravje kot strateški svet za zdravstvo. Golob je zatrdil, da bo "v javnost šel en predlog". Kot je dodal, sam pozna vsaj štiri predloge, saj ima vsaka zainteresirana javnost vso pravico, da pripravlja svoje predloge.

Kot je pojasnil, se je strateški svet opredelil, kako izboljšati predlog, ki ga je pripravilo ministrstvo. Ob tem je tu še medresorska delovna skupina za zdravstvo in ko bo predlog dovolj usklajen med vsemi tremi deležniki, ki usmerjajo zdravstveno reformo, ga bodo posredovali v javno razpravo. "Danes še nimamo predloga, danes imamo samo različna izhodišča s strani različnih skupin," je poudaril.

Po poročanju N1 naj bi izhodišča med drugim predvidevala novo strukturo upravljanja zavoda in naj bi ukinila skupščino zavoda, kot je oblikovana sedaj, oblikovali pa naj bi manjši nadzorni odbor. ZZZS po predlogu tudi naj ne bi več imel generalnega direktorja, temveč bi izvršilne in poslovodne naloge opravljal upravni odbor, je še poročal portal.

Golob je odgovarjal tudi na vprašanje, ali bodo glede zdravstvene reforme morda upoštevali kak predlog NSi, glede na to da ni podprla interpelacije. "Sestava strateškega sveta je ideološko popolnoma raznovrstna in sploh se ne obremenjujemo s tem, od kje predlogi pridejo. Vse pametne predloge bomo upoštevali pri reformi zdravstva, popolnoma vseeno je, ali jih da na eni strani Levica ali na drugi strani SDS," je dejal premier.

Eden od glavnih očitkov v interpelaciji so sicer tudi razmere v zdravstvu. Da so vedno veseli strank, ki kažejo konstruktivno držo, ne glede na to, ali so v koaliciji ali v opoziciji, je potezo NSi komentiral Golob. "Pomembno je, da so konstruktivne, ker so konstruktivne do države in do ljudi, ne pa do ostalih strank," je dejal predsednik vlade.

Čas za razpravo o interpelaciji bo koalicija po Golobovih besedah namenila temu, da bodo javnosti in opoziciji predstavili delo in rezultate dela vladne koalicije in njene načrte za naprej. Konstruktivnim predlogom poslanske skupine SDS za zdravstveno reformo pa bodo "z veseljem prisluhnili", je še dejal.