Golob: Politika zavrnila načrt nujnega razogljičenja Slovenije

Gen-I bo letos, kot je predsednik uprave družbe razkril na današnji novinarski konferenci, ustvaril tri milijarde evrov prihodkov, dobiček pa bodo početverili. "Dobiček je pomemben, ker z njim lahko financiraš svoje osnovno poslanstvo - poceni energija za vse odjemalce in razogljičenje Slovenije," je dejal.

Predvideli so razogljičenje do leta 2035

Razogljičenje Slovenije je po Golobovih besedah nujno in je za poslovni svet celo poslovna priložnost. Zato je Gen-I pripravil načrt, ki ga običajno pripravijo vlade. "In načrt je izvedljiv. Mi lahko do leta 2035 razogljičimo vso energetiko in tak scenarij smo pripravili," je dejal ter dodal, da je politika ta načrt zavrnila: "Dala je navodilo, da je treba glasovati proti. To je tragedija Slovenije."

Po njegovem mnenju je to tudi razlog, da mora oditi s čela Gen-I, in ne načrt neke tajne privatizacije, saj so bili o tem projektu obveščeni vsi. Do izteka mandata 17. novembra bo zdajšnja uprava družbe delala enako naprej, je zatrdil in poudaril, da je Gen-I preveliko, preveč mednarodno vpeto podjetje, da bi lahko ostalo brez uprave. Za to, da je Gen-I teden dni pred iztekom mandata zdajšnje brez nove uprave, je po Golobovih besedah kriv SDH. "Do zadnjega so vlekli zadevo, da bodo lahko izpeljali 'blitz krieg'," je dejal.

Če družbenikom ne bo uspelo imenovati nove uprave, bo začasno upravo imenovalo sodišče. Golob, kot pravi, ne sprejema tega, da je to legitimen načrt za tako pomembno podjetje, saj po njegovem mnenju vodi v uničenje družbe. "Družbeniki se morajo dogovoriti in poiskati rešitev za podjetje, ki je najbolj ustrezna. Govoriti o planu B je dajati izgovor, da se ne naredi nič. Da bo sodišče namesto njih," je dejal Golob.

Golob: Nekdo želi uničiti Gen-I

Po njegovem mnenju gre za politično motivirane posege, ki jih zdaj seveda vsi zanikajo. "A lahko človek razume nekoga, ki, pijan od oblasti in moči, napove zamenjave, ko jih začne izvajati, pa ugotovi, da morda ni mislil resno ali da je odgovornost prevelika, in se skrije?" se je odzval na besede ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da so očitki o političnem kadrovanju iz trte izvite. Po njegovem prepričanju je politika odgovorna in bi morala sprejeti odgovornost za svoja dejanja. "Naj imajo toliko poguma, če že pameti nimajo," je dodal.

Po Golobovem prepričanju želi nekdo oškodovati in uničiti Gen-I, vpletenost politike pa po njegovem mnenju dokazujejo tudi besede nekdanjega brigadirja, zdaj zaposlenega v Gen-I Toneta Krkoviča. Ta je namreč razkril, da je Rok Snežić ob začetku njegovega službovanja na Gen-I jasno nakazal, da bodo "Goloba umaknili" ter da "se bodo na kosilu kmalu dobili s sekretarjem SDS Borutom Dolancem in se pogovorili o tem".

"Politični sekretarji nimajo nobene zakonske, ne korporativne pravice imenovati nikogar nikamor," pa je v zvezi s Krkovičevim pričanjem dejal Golob.