Gola zaseda za nemškega kanclerja

Na prsih sta aktivistki imeli napis "gas embargo now", poziv h takojšnjemu koncu nemškega uvažanja ruskega plina zaradi ruske agresije na Ukrajino.

Nemški kancler Olaf Scholz se je danes nehote znašel med dvema ženskama, ki sta ga prosili za skupno fotografiranje, nato pa sta tik pred tem na presenečenje vseh in veselje fotografov odpeli jakni in pokazali svoje golo oprsje. Šlo je sicer za protest proti rabi ruskega plina.

Do incidenta je prišlo v okviru dneva odprtih vrat urada nemškega kanclerja in drugih ministrstev. V okviru tega dogodka se je Scholz že fotografiral z obiskovalci, nato pa sta se ob njega postavili dve ženski in odpeli svoji jakni.

Foto: Guliver Image

Takoj so sicer prihiteli varnostniki in obe aktivistki odstranili. A ostale so fotografije dogodka s presenečenim Scholzem, ki pa je vendarle dogodek prenesel z dostojanstvom, poročajo nemški mediji.

Foto: Guliver Image

Scholz sicer zaenkrat zavrača takojšnji embargo na ruski plin, ker da si nemško gospodarstvo tega ne more privoščiti. A vendar si zdaj v luči vojne v Ukrajini mrzlično prizadeva najti alternative ruskim energentom.

Danes je tako Scholz med drugim napovedal pospešen uvoz utekočinjenega zemeljskega plina. Energetska vprašanja naj bi bila tudi v ospredju njegove poti v Kanado, ki se je začela danes.