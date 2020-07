Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so včeraj potrdili 52 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Od tega se jih je 13 okužilo na poroki v Splitu. Zaradi vse slabše epidemiološke slike odgovorni razmišljajo o zmanjšanju dovoljenega števila ljudi na javnih krajih, kar je povzročilo veliko razburjenja med nevestami, poroča hrvaški Jutarnji list.

"Dobil sem več sto elektronskih sporočil jeznih nevest. Takoj, ko smo napovedali, da bomo zmanjšali dovoljeno število ljudi. Nismo rekli, da bomo prepovedali poroke. Nekatera sporočila so vljudna, druga nesramna, v nekaterih tudi grozijo," je dejal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak.

V zadnjih dneh so na Hrvaškem potrdili več okužb, ki so povezane z večjimi zabavami. Ob že prej omenjeni poroki v Splitu se je sedem ljudi okužilo v Kutini na večji zasebni zabavi, trije ljudje iz primorsko-goranske županije pa so se okužili na maturantski zabavi.