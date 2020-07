V torek pri nas potrdili 24 novih okužb

Včeraj so v Sloveniji potrdili 24 novih okužb in opravili 1.607 testiranj. Nobena oseba ni umrla.

V torek so opravili 1.607 testiranji, hospitaliziranih pa je 14 oseb, kar je dva več kot dan prej. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege, tri osebe pa so odpustili v domačo oskrbo, je sporočila vlada.

Tri okužbe z novim koronavirusom so v torek potrdili v Ljubljani in Kopru. Dve okužbi so odkrili v Slovenski Bistrici, Dravogradu, Rušah, Krškem in Šentjerneju, po eno pa v Kamniku, Novi Gorici, Vipavi, Piranu, Radovljici, Črenšovcih, Kočevju in v Zrečah, kažejo podatki sledilnika za covid-19.

Skupno so tako okužbo potrdili pri 1.763 osebah. V primerjavi z dnevom pred tem, so potridli eno okužbo več.