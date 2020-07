Novo žarišče v Cerknici: okužili so se na zasebni zabavi #vŽivo

V ponedeljek so potrdili 23 okužb z novim koronavirusom, od tega pet v občini Cerknica. V tej občini imajo tako skupaj devet aktivnih okužb. Kot je poročal Radio Slovenija, so se zadnji prenosi okužb zgodili na zasebni zabavi, ki se je je udeležilo od 30 do 40 udeležencev, starih približno 30 let.

Poveljnik cerkniške civilne zaščite Matjaž Knap je za nacionalni radio dejal, da so udeleženci zabave govorili z ustreznimi službami in "bili tudi pohvaljeni, da so to sporočili že drugi dan po zabavi".

Udeleženci so dobili navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Knap je dodal, da so bili tisti, ki niso kazali znakov okužbe in niso zaposleni v zdravstvenih domovih ali šolstvu, po usmeritvah NIJZ napoteni v službo. Zato obstaja bojazen, da je okuženih v resnici več, kot kažejo dozdajšnji podatki.

Kot je še dodal Knap, so vsem gasilskim društvom na Cerkniškem zato naročili, da se vrnejo na način delovanja, ki je bil v veljavi pred prvim valom, in da sprejmejo najstrožje ukrepe ter omejijo dostope v gasilske domove. Knap je občane še pozval, naj dosledno spoštujejo predpisane ukrepe, kdor potrebuje zaščitno opremo, pa jo lahko ob vnaprejšnjem dogovoru dobi na cerkniški občini, še poroča Radio Slovenija.

V občini omejujejo gibanja na javnih površinah

Na spletnih straneh cerkniške občine so medtem zapisali, da se je število okuženih na območju občine Cerknica drastično povečalo. "Tako imamo v občini Cerknica kar pet novih okužb, to pa pomeni devet aktivnih primerov," so zapisali.

Kot še dodajajo, bosta Občina Cerknica in cerkniška civilna zaščita omejili gibanja na javnih površinah. Odsvetujejo uporabo otroških igral, klopi na javnih površinah in športni infrastrukturi. "S tem želimo preprečiti druženje mladih, ki so na pragu drugega vala postali najbolj ogrožena skupina za prenos okužbe," je pojasnil župan Marko Rupar.

Župan: Omejite število stikov

Župan vse občanke in občane poziva, da se držijo vseh priporočil in ukrepov. Glede na to, da nekaj okužb izvira tudi z ene od zabav, župan opozarja, da "na žalost epidemiološka slika ne dopušča večjih druženj, zato je še kako pomembno, da v tem obdobju občani omejijo število stikov". "Dejstvo je, da je virus med nami, ali nam bo uspelo, da se mu izognemo, pa je odvisno predvsem od nas samih," so še zapisali.