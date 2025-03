V Spotkastu smo gostili priznano ginekologinjo Natašo Tul Mandić, ki je razkrila tudi glavne razloge za težave z zanositvijo, ki so čedalje pogostejše. Ne gre le za to, da se mladi čedalje kasneje odločajo za otroke, ampak tudi za to, da imamo premalo spolnih odnosov. "To je osnova," pravi. Več si oglejte v posnetku, celoten pogovor pa je na voljo tukaj .

"Pacientke najprej vprašam, kdaj so imele zadnji spolni odnos. In če začnejo razmišljati in ni odgovor včeraj ali predvčerajšnjem, že vem, da moramo tukaj nekaj ukreniti. Ker imajo mladi ljudje preprosto premalo spolnih odnosov," je bila jasna izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, specialistka ginekologije in porodništva.

Težava je tudi, da imajo pari, ki bi radi zanosili, spolne odnose takrat, ko jim tako reče aplikacija, saj ta lahko zgolj predvideva, medtem ko bi moral imeti par, ki si želi otroka, spolne odnose veliko pogosteje kot le takrat, ko naj bi potekala ovulacija.

Včasih so se ljudje zabavali s spolnostjo, danes pa s telefoni

"Včasih, ko še ni bilo toliko ekranov, so se ljudje zabavali s spolnostjo. Danes pridejo prepozno iz službe, so nenehno na telefonih, so nenehno na ekranih in so utrujeni," še pove ginekologinja in poudarja pomembnost življenjskega sloga pri uspešni zanositvi: "Ključno je, da se imata rada, da si želita otroke, da imata odnose in da opustita vse razvade."

Ob primerni prehrani in gibanju zdravnica poudarja tudi pomembnost spanca. Spat bi namreč morali iti med 22. uri in polnočjo. "Takrat se iz glave sproščajo hormoni, ki povzročajo regeneracijo, melatonin, rastni hormon in hormoni, ki vplivajo na ciklus. Če pa hodimo spat ob 1. uri ponoči, tudi če spimo do 10. ure zjutraj, ni isto."

Strokovnjakinja je v Spotkastu spregovorila tudi o tem, kdaj mora par, ki ne more zanositi, obiskati ginekologa, kako lahko življenjski stil vpliva na možnosti za zanositev in kako malo parov zanosi že v prvem mesecu poskušanja. Celoten pogovor je na voljo tukaj.