Gibanje Svoboda z regijskimi centri v povezovanje lokalnih odborov

Današnjega srečanja regijskih centrov Pomurja in Spodnjega Podravja se je udeležil tudi prvak stranke Robert Golob.

Gibanje Svoboda terensko mrežo po Sloveniji krepi s povezovanjem lokalnih odborov v regijske centre. Današnjega srečanja regijskih centrov Pomurja in Spodnjega Podravja se je udeležil tudi prvak stranke Robert Golob, ki je med cilji regijskih centrov izpostavil realizacijo velikih projektov, kot sta denimo cestna infrastruktura in zeleni turizem.

V največji vladni stranki želijo z ustanavljanjem regijskih centrov povezati manjše lokalne odbore, prav na območju Spodnjega Podravja – Štajerske je teh kar nekaj, je po srečanju regijskega centra dejal predsednik stranke in premier Golob.

Člani regijskih centrov Pomurja in Spodnjega Podravja so sicer Goloba danes v Radencih seznanili z nekaterimi večjimi regijskimi projekti, kot sta denimo pomurska obveznica ter zeleni zdraviliški turizem na tem območju, so po srečanju pojasnili v stranki. "Prav s tem, ko bomo povezovali vse moči na eno mesto, lahko tudi turizem spet postavimo tja, kamor sodi," je ob tem v izjavi za medije še dejal Golob.

V Gibanju Svoboda so ob tem še pojasnili, da ustanavljanje regijskih centrov sledi dejstvu, da je v Sloveniji veliko občin, posamezni projekti pa so pogosto večji od zgolj ene občine. Stranka tako med drugim ustanavlja še regijske centre Gorenjska, Primorska in Istra.