V Levici so si premislili, zakon o finančni upravi je sprejet

Poslanci DZ so z 48 glasovi za in 22 glasovi proti potrdili zakon o noveli zakona o finančni upravi. V stranki Levica so si premislili in skupaj z Gibanjem Svoboda podprli omenjeni zakon.

V državnem zboru so poslanci ponovno odločali o noveli zakona o finančni upravi, ki jo je DZ potrdil sredi decembra, teden dni pozneje pa so državni svetniki nanjo izglasovali odložilni veto.

Zmotila jih je predvsem določba, po kateri se lahko pri opravljanju finančne preiskave pridobiva podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov, in to zgolj na podlagi odločitve pooblaščene osebe finančne uprave.

Sprememba: Gibanje Svoboda in Levica podprli zakon o finančni upravi

Koalicijski partnerji Gibanje Svoboda in Levica so pri ponovnem odločanju podprli zakon o finančni upravi, ki po njihovem mnenju, "odpravlja škodljive posege, ki jih je v organizacijo in delovanje finančne uprave vnesla prejšnja vlada".

Kot so še navedli v sporočilu za javnost, zakon prinaša novo določbo glede sledenja blagu, s katero bo lahko finančna uprava učinkoviteje sledila blagu in odkrivala morebitne poskuse utaje davkov in hujše davčne prekrške.

"Ker so bili pri zadnji kljub izdatnim pojasnilom in strokovnim utemeljitvam predlagatelja številni pomisleki tako v koaliciji kot med zainteresirano in strokovno javnostjo, se partnerji v dogovoru z ministrstvom za finance in vlado zavezujemo, da bomo ta člen poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje," so še pojasnili in dodali, da bodo na tak način "lahko uspešno odpravljene škodljive spremembe zakona, ki jih je sprejela prejšnja vlada".

Ustavnost določbe o sledenju bo tako preverila edina institucija, ki lahko to z gotovostjo naredi, in to je ustavno sodišče, so sklenili.