Gasilce na dan šaljivcev grdo potegnili za nos

Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Begunje na Gorenjskem so v nedeljo popoldne prejeli klic občana, da v njihovem kraju gori v večstanovanjskem bloku. Ker vsak klic na pomoč jemljejo resno in se nanj tudi odzovejo, so nemudoma odhiteli proti gasilskemu domu, da bi čim hitreje pomagali več kot 60 stanovalcem tega bloka.

Ko so se zbrali, preoblekli v gasilska oblačila, sedli v gasilsko vozilo in odhiteli na prizorišče, pa so prejeli obvestilo, da je intervencija preklicana. Šlo je namreč za lažno prijavo in neslano prvoaprilsko šalo, ki je po nepotrebnem z domov in od družin priklicala več kot 30 prostovoljnih gasilcev iz Begunj in okoliških gasilskih društev.

Gasilce je dogodek izjemno razjezil, zato upajo, da bodo policisti prijavitelja požara izsledili in primerno kaznovali. Ogorčenje nad potegavščino so podrobneje opisali tudi na družbenem omrežju Facebook in uporabnike pozvali k delitvi objave.

Kranjski policisti lažno prijavo še preverjajo. Kdor neutemeljeno kliče ali lažno sporoči, da grozi nevarnost, in s tem povzroči, da državni organi ukrepajo brez potrebe, mu grozi zaporna kazen do treh let, je pojasnil tiskovni predstavnik policijske uprave Kranj Bojan Kos.