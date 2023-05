Furs pri obcestnih prodajalcih sadja ugotovil številne kršitve

Finančna uprava je pretekli konec tedna opravila nadzor 21 lokacij, kjer stojijo obcestne stojnice za prodajo sadja. Pri tem so ugotovili številne kršitve, dvema prodajalcema so izrekli prepoved opravljanja dejavnosti, za enega pa so ugotovili, da ni davčno potrdil kar 767 računov.

Finančna uprava je v lanskem letu opravila več kot 250 nadzorov na stojnicah pri 113 različnih pravnih osebah. V 31 odstotkih opravljenih nadzorov so bile ugotovljene kršitve, ki se nanašajo na neizdajo računov, nepotrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanje na črno in nepravilnosti, povezane z DDV. Uvedli so 65 prekrškovnih postopkov, v katerih so bile izrečene globe v višini 235.750 evrov.

Poostrene nadzore bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh

V letošnjem letu so se aktivnosti na tem področju začele intenzivneje izvajati aprila z začetkom sezone prodaje sadja. Finančna uprava je opravila že več kot 60 nadzorov, pri 20 zavezancih za davek, največ na Primorskem. Poostren nadzor stojnic na območju občin Pivka, Ankaran, Koper, Izola in Piran je potekal tudi pretekli konec tedna od 26. do 28. maja 2023. Dvema pravnima osebama je bil izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ugotovljeni so bili tudi prekrški zaradi drugih kršitev davčnih predpisov. Pri enem od zavezancev za davek je bilo ugotovljeno, da davčnemu organu v informacijski sistem davčnih blagajn ni posredoval podatkov o 767 izdanih računih.

Poostrene nadzore bodo nadaljevali tudi v prihodnje, so še sporočili s Fursa in dodali, da v okviru medresorske delovne skupine sodelujejo tudi z drugimi inšpekcijskimi službami.