Take kršitve je lani obravnavala inšpekcija na obcestnih stojnicah #foto

Šest pristojnih inšpekcijskih služb je lani opravilo koordinirane nadzore prodajalcev sadja in zelenjave po državi, pri čemer so poseben poudarek namenili prodajalcem ob cestah. Inšpektorji so med drugim naleteli na kršitve glede zaposlovanja na črno, potrjevanja računov, manjkajočih soglasij za prodajo in označevanja živil.

V skupnih nadzorih so sodelovale Finančna uprava RS (Furs), Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Urad RS za meroslovje, Tržni inšpektorat RS, Inšpekcija RS za infrastrukturo in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, so na novinarski konferenci povedali predstavniki inšpekcijskih služb.

Kot so izpostavili, so bili nadzori med drugim usmerjeni v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov, higiene, porekla, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil, soglasij za prodajo, označitev stojnic, zagotavljanje podatkov o stanju blaga in označitev cen, meroslovnih zahtev uporabljenih tehtnic ter tudi v preverjanje ustrezne preglednosti stojnic v cestnem prometu.

Inšpekcija za varno hrano opravila 153 pregledov

Inšpekcija za varno hrano, ki je izvajala nadzor sledljivosti, označenosti in kakovosti svežega sadja ter zelenjave, je skupno opravila 153 pregledov pri 102 zavezancih. V 51 pregledih so naleteli na nepravilnosti, ki so se najpogosteje nanašale na neustrezno označevanje, pomanjkljivo higiensko stanje, zavajanje glede porekla, neustrezne ter pomanjkljive sledljivosti in neustrezne registracije obrata. V zvezi s tem so izdali 38 opozoril, dve ureditveni odločbi in eno odločbo o prepovedi prometa. Izrekli pa so tudi 26 ukrepov po zakonu o prekrških, petim zavezancem pa so bile izrečene globe v skupni višini 57 tisoč evrov.

Po navedbah Nadje Škrk s Fursa so njihovi inšpektorji pozornost namenili ustrezni registraciji prodajalcev in izdajanju ter potrjevanju računov. Skupno so opravili več kot 250 nadzorov na stojnicah pri 113 različnih pravnih subjektih. "Kar polovico vseh smo opravili samo pri petih pravnih osebah, samo pri eni pravni osebi pa smo opravili kar 43 nadzorov na različnih lokacijah stojnicah po vsej Sloveniji, delež nadzorov s kršitvami pa je znašal 31 odstotkov," je navedla Škrk.

Glede posameznih kršitev je bilo največ tistih, ki so se nanašale na neizdajanje in nepotrjevanje računov ter njihovo nepravilno vsebino in zaposlovanje na črno, ter nepravilnosti, povezane z DDV.

V povezavi z nadzori na stojnicah so skupaj vodili 65 prekrškovnih postopkov, od tega je bil v 20 primerih izdan plačilni nalog, v 45 pa odločba o prekršku. Izrekli pa so tudi za več kot 235 tisoč evrov glob ter ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti dvema pravnima subjektoma.

Ob cestah prodajali tudi kmetje in pridelovalci

Tržni inšpektorji pa so opravili 69 inšpekcijskih nadzorov. V večini primerov so obravnavali prodajalce ob cestah, ki so bili registrirani trgovci, ki sadje in zelenjavo kupujejo z namenom nadaljnje prodaje. Sadje in zelenjavo ob cestah pa so prodajali tudi kmetje oziroma pridelovalci v okviru osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Po navedbah tržnega inšpektorata so pristojni zaznali 19 nepravilnosti, najpogostejša pa je bila ta, da trgovci za prodajo na stojnicah niso pridobili ustreznega soglasja ali pa niso razpolagali s podatki o stanju blaga. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so izrekli osem opozoril, 11 upravnih odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje trgovinske dejavnosti, izdali pa so tudi deset plačilnih nalogov in eno odločbo o prekršku z izrekom globe v višini 16 tisoč evrov.

Kmetijski inšpektorji so pregledali 189 prodajalcev in prodajalk na večjih tržnicah v Sloveniji, v petih primerih pa so obravnavali tudi obcestno prodajo sadja in zelenjave, v treh pa internetno prodajo. Nepravilnosti so zaznali v 30 primerih oz. 16 odstotkih vseh pregledov. Med kršitvami so prevladovali neprimerna označenost stojnic, nepravilni vpis predelovalnih površin v baze podatkov, neizpolnjevanje pogojev prodajalcev za prodajo na stojnici in neobstoječe dovoljenje za prodajo izdelkov iz naslova dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Izdali pet odločb o prekrških in zavajanje v imenu pravne osebe

V vseh primerih so bile izdane ureditvene odločbe o nadaljnji prepovedi prodaje izdelkov ter ureditvi ustreznih dovoljenj na upravnih enotah. Izdanih je bilo tudi pet odločb o prekrških v skupnem znesku 1.260 evrov, v enem primeru pa je bilo ugotovljeno zavajanje pravne osebe v imenu "kmetija", zato je bila izdana upravna odločba o preimenovanju pravne osebe.

V nadzorih sta sodelovala tudi inšpektorat za infrastrukturo in urad za meroslovje. Po besedah Mojce Požar z urada za meroslovje so njihovi inšpektorji na stojnicah preverjali, ali tehtnice, ki so jih prodajalci uporabljali pri določanju mase in cene izdelkov, izpolnjujejo predpisane meroslovne zahteve − torej točnost in stabilnost. Vsaka tehtnica mora imeti namreč pred prvo uporabo prvo overitev, v nadaljevanju pa vsaki dve leti redno overitev, je pojasnila. V opravljenih 28 nadzorih so v 13 primerih zaznali nepravilnosti, pri čemer polovica tehtnic sploh ni bila primerna za uporabo, v preostalih primerih pa jim je pretekla veljavnost redne overitve.

Skupni nadzor obcestne prodaje bodo inšpekcijske službe po napovedih opravljale tudi v letošnjem letu.